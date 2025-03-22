【耀眼精選】百賀飛駒伺機偷襲

今屆4歲馬王者之戰嚟到最終章，究竟邊匹馬可以登頂，成為現役最強4歲馬，跑完今屆打吡自有分曉。今屆賽事可以話係近年最勢均力敵嘅一場賽事，唔單止唔見寧寧舍舍實力較突出擂台躉在陣，就連唔夠班明顯係陪跑嘅馬都唔多覺有，只要有得落場，就有機會。呂健威同近期着晒火嘅蔡約翰一樣，有3駒入選呢場一生一次嘅大賽，牌面上配上莫雷拉嘅「包裝福星」會係馬房主力，不過筆者會更留意預期有啲分頭嘅「百賀飛駒」會點跑。

「百賀飛駒」響澳洲13戰未贏過，嚟到香港跑過3次都同頭馬無緣，如果唔係初出一役後上同「米奇」串Q攞到印象分，根本唔夠資格入選打吡。不過細心翻看上場經典盃嘅賽事影片，「百賀飛駒」演出其實認真唔簡單，全程跟響段段快開嘅「優才」個多兩個馬位後的第3、4位，直路走似乎較不利近欄三疊，拉士都唔見大幅墮退，今仗轉跑更合血統性能，有更多彎位回氣嘅2000米，都有助提升表現。而更重要嘅係今場應該無人將佢列為假想敵，相信唔會出現針對性封阻嘅特別對待，響幾匹主要對手互相牽制，呢匹馬響沿途無受到過分壓力下自己跑自己，有機會跑出最佳節奏、最流暢走位，偷雞成功。