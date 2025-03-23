呂健威處女戰駒　首次贏馬奪打吡！

今屆香港打吡大賽參戰馬水準接近，最終係爆隻未勝馬奪冠！隸屬呂健威馬房的「百賀飛駒」，在澳洲曾在春季冠軍錦標、玫瑰崗堅尼等一級賽上名，但就從未贏過，來港3戰亦係最叻第2，但今日在澳洲47歲老將韋紀力手上，在頭3段步速慢步速跟內欄好位，到直路攝個靚位上來，先頂住雷神莫雷拉匹季軍馬「包裝福星」，最後一刻賈其餘勇，再頂住大外欄留到包尾的次熱門霍宏聲坐騎「祝願」，最終影相以短馬頭位險勝，出道第16仗第1次贏馬就係捧打吡，仲要係爆26倍，今場頭馬獎金係1450萬，仲要加埋自購馬首次贏馬特別獎金300萬，今日抬錢抬到手軟，難怪賽後馬主狂喜！練馬師呂健威繼「金鎗六十」之後，再度捧走打吡大賽，賽後佢又再一次坐上名車在草地上同馬迷揮手！

今日客串起孖兼捧大賽的澳洲騎師韋紀力，賽後話首次贏香港打吡大賽相當有意思，猶記得過往在港策騎，首匹打吡坐騎是為已故方祿麟效力「安」系馬，今日較早前既可為老友「安」系在打吡賽日贏馬，如今再贏埋打吡，當然意義重大。

韋紀力又指出很多謝呂健威給與機會，之前威哥响澳洲買馬時，主動聯絡佢，因為過往响澳洲有為呢匹馬效力，威哥期望我可以替呢匹馬响經典賽事系列上陣，自然樂於答應。

雖然呢匹馬賽前未曾一勝，但韋紀力認為呢匹馬一如响澳洲時，最佳跑法都係前置守好位，今次因應排好檔，响包廂位置一步不蝕，能夠為這匹處女馬贏打吡締造歷史，當然相當高興。

第7場賽果：9-2-6-13

二重彩賽果：9-2(最後賠率191)