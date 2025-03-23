【賽後報告】多匹熱門慢閘　舞林密碼狂放黃智弘被問話

是日賽後報告撮要：

第1場：「博愛先鋒」接近400米處時一度在「星運少爵」之後受困。400米處至200米處之間受困而未能望空。最後50米在靠近「志在福星」之際未能被全力催策。「喜尊龍」於早段在沒有遮擋下走外疊，班德禮須約束坐騎以居後列競跑，避免多走腳程。他又說，坐騎在直路上受催策，反應僅屬一般，他將此歸因於坐騎居於較後位置。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第2場：被查詢有關「舞林密碼」的騎法時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓坐騎佔取有遮擋的中間位置。他說，坐騎出閘迅速，當他觀察到預期會領放的「健康愉快」未有展現前速時，遂選擇讓坐騎超越內側的對手以免走外疊。他說，坐騎於接近1100米處時超越「潮州精神」後搶口，儘管他已作出努力，但坐騎於1200米處至400米處之間的步速較標準時間為快。他又說，儘管他留意到坐騎正以快步速領放，但他覺得在此情況下已作出足夠努力讓坐騎以可持續更久的步速領放，因此不希望進一步留住坐騎，因為坐騎是匹飄口馬，如果被進一步留住或會搶口。

練馬師方嘉柏確認所發出的指示，並表示滿意見習騎師黃智弘於早段走外疊時讓此駒上前的決定。他又說，雖然他認同此駒是匹飄口馬，但同意小組的看法，即他覺得見習騎師黃智弘在此情況下可於中段作出更大努力減慢步速，讓此駒有機會於末段以勁勢衝刺。

第3場：「泰泰精神」開閘時嚴重俯首前跪，導致莫雅在馬鞍上嚴重失去平衡，此駒則失地甚多。由於「泰泰精神」以第3名衝線，根據賽事規例第12(19)條的條文，其規定在賽事中已宣佈為第1、第2、第3或第4名的馬匹不得被宣佈為無出賽馬匹，小組未能考慮此駒是否未獲公平出閘，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第4場：「奔跑星」自外檔出閘笨拙及失地，早段在馬群之後切入。接近350米處時一度未能望空。最後150米未能望空，因而未能被全力催策至終點。賽後，莫雅報告，「巧眼光」於中段沿途外閃，接近800米處時在向著外側的「風采人生」斜跑之際收慢。蘇銘倫報告，「怡昌精神」未能應付「好至快地」的場地狀況。

第5場：被查詢時，希威森表示，「穿甲戰鷹」在閘內被移除頭布，其後獲十足機會出閘，但於開閘時以後足豎立。他說，坐騎因而居後列。被查詢有關他於直路早段的騎法時，希威森表示，當坐騎跟隨「大眾福星」時，他選擇讓坐騎留居該駒之後，因為他認為坐騎將不能在「幸運派彩」與「宜春火力」之間望空。他說，當「幸運派彩」於接近300米處時開始墮退，他能夠讓坐騎推進至該駒內側，於接近200米處時在「大眾福星」外側望空，坐騎於末段衝刺良佳。小組考慮了希威森就直路上騎法的解釋，認為他在此情況下的選擇屬合理。

「爆出美麗」接近200米處時受困未能望空。「宜春火力」被發現右前腿不良於行。

第6場：當「天天得樂」於轉直路彎時略為向外斜跑，「英駿飛駒」推進至該駒內側，其後「天天得樂」須大力勒避。

第7場：練馬師廖康銘確認，他的指示是讓「祝願」自大外檔出閘後於早段留後競跑。

小組就中段的一宗事件展開研訊，當時此駒在「優才」內側受緊迫。小組聽取了艾道拿及「優才」的騎師蘇銘倫的證供後，認為儘管「優才」於中段令「球星」受緊迫，但蘇銘倫的策騎方式未有違反賽事規例的要求。然而，小組告誡蘇銘倫，只要情況許可，他應確保讓內側馬匹有充足的競賽空間。賽後，布宜學報告，「但求開心」在直路彎受催策時發出呼吸聲，其後在直路上墮退。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第8場：莫雅說，「真心傳奇」是日不願出閘，因而居包尾位置。他又說，坐騎沿途走勢令人滿意，由於坐騎居馬群後列，他選擇於轉直路彎時及在直路早段讓坐騎走內疊。他又說，坐騎於接近200米處時一度受困，其後於末段以佳勢衝刺。他說，他認為坐騎下仗更改配備或較合發揮。

第9場：被查詢時，艾道拿表示，他獲指示讓「時時歡欣」佔取前列位置。他說，坐騎在閘內異常地煩躁不安，起步時在與「非凡達」互相觸碰之際受阻礙。他說，他須於早段催策坐騎上前以遵從策騎指示，坐騎於早段未有展現慣常的速度。他又說，坐騎在直路上立即受催策，但對催策毫無反應，自該處起墮退。

第10場：霍宏聲（「驥跑得」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑離1600米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「包裝明駒」下向內移入，導致「包裝明駒」被帶向內跑壓向「綠色巨人」，導致「包裝旋風」勒避。在衡量判罰輕重時，小組裁定霍宏聲的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄，小組裁定適當的罰則為予以譴責。

賽後，布文報告，「仁心星」於接近1200米處時失蹄，他對坐騎其後的動作未感滿意。他又說，坐騎於直路早段受催策，其後他在坐騎毫無反應時擔心坐騎或有不妥，遂於最後300米收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢時，巫顯東表示，他獲指示讓「天將龍駒」居於有遮擋的前列位置。他說，坐騎於早段在「包裝旋風」略微向外斜跑之際受阻礙，因而居於較賽前部署為後的位置。被查詢有關他在直路上的騎法時，巫顯東表示，他於接近400米處時嘗試讓坐騎在「包裝旋風」與「一定掂」之間望空，但當「一定掂」略為向內斜跑，他於接近300米處時在坐騎無路可上之際須勒避。

他又說，接近200米處時，他讓坐騎移至「一定掂」外側，但於跑過200米處時須再度勒避，導致坐騎嚴重失去步韻及失去平衡，接近100米處時能夠望空，其後於末段衝刺不俗。小組告誡巫顯東，他在直路早段讓坐騎太靠近「包裝旋風」的後蹄，日後應以更佳的判斷力策騎坐騎。