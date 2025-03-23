韋紀力：早3個禮拜 我同威哥講隻馬谷得起就贏得！

曾染指無數大賽冠軍的澳洲好手韋紀力，今日夥拍呂健威馬房的4歲菁英「百賀飛駒」交出個人從騎以來其一最出色鞍上發揮，勝出在沙田馬場舉行、總獎金高達2600萬港元的香港打吡大賽2000米。

「百賀飛駒」來港前曾在澳洲服役，在當地跑過13仗皆未能取得頭馬，進口至香港後，今日出戰打吡前亦已上陣3次，尚未打開勝門。這匹出自父系「犀利時」的新星賽駒今次自第2檔起步後，一直留居貼欄的第4位競跑，牠在全程一步不蝕情況下，在最後階段力拒「祝願」（霍宏聲）的來犯，以短馬頭位差距先過終點，晉身打吡冠軍名駒之列。「包裝福星」（莫雷拉）則再落後「祝願」1馬頭位而跑獲季軍。「百賀飛駒」所締的賽事時間為2分00.67秒。

「祝願」前仗於1月曾勝出四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽1600米。此駒今仗自第14檔出閘後，霍宏聲隨即將坐騎留住，居包尾位置競跑。接戰至最後800米，「祝願」開始加速推進上前，最後400米更錄得21.39秒的甚快段速。

「百賀飛駒」來港前由澳洲頂級練馬師華禮納訓練，曾在兩項一級賽中負於「倜儻小貓」及「精華沖天」蹄下而跑入三甲。早前牠在4歲馬經典賽事系列首兩關賽事香港經典一哩賽及香港經典盃中皆表現平平，只以分別以第12名及第9名過終點，故此今日賽前牠備受冷落，其獨贏賠率達到26倍。

現年47歲的韋紀力，賽後表示這場頭馬全歸功於練馬師呂健威，及時把這匹4歲賽駒提升至巔峰狀態。

「今日之前馬兒未有嚐過勝利滋味，因此呂健威、其馬房團隊、以及此駒馬主對練者的充分信任，當屬居功至偉。我曾於3星期前騎過此駒，其時我對呂健威說：『你還有很多功夫要做，因為我認為牠仍有進步空間。』」韋紀力說。

「這場勝仗確是別具意義，這是香港賽馬其一最高榮譽賽事。呂健威早前在悉尼出席週歲馬拍賣會時曾致電給我，而我則在黃金海岸，他問道：『你有否興趣來港為我策騎「百賀飛駒」上陣？』以往我曾在澳洲夥拍此駒出賽，我甚為喜歡牠，馬兒在2000米途程往績不俗。其時牠已在港出賽兩次，首仗表現可人，次仗演出僅屬一般，而我答道：『我樂意來港效力，為你策騎牠出賽。』」

他續道：「數週前我策牠上陣，賽後我對呂健威說：『若果你能夠把牠重拾正軌，我想你和我也知道此駒的賽績及能力當可在此爭勝。』然而，這一切都在乎於呂健威及他馬房上下的努力。今日牠在出賽前的動態、在賽事中的發揮、以致順利奪冠，均顯示呂健威的練馬功力何等超卓。能奪下這場頭馬，全都是呂健威、他的馬房團隊及馬兒本身的功勞。」

「今日我在這項大賽中揚威，適逢我太太也有進場。當我多年前首次在港策騎時，呂健威給予我不少支持，當然，今日能夠勝出這場這項舉足輕重的賽事，實在是非常特別的一刻。」

韋紀力迄今在澳洲勝出的大賽數目多不勝數，他也曾在日本、英國、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞等地摘下重要頭馬。今日打吡之勝，亦將其個人在港的累積頭馬總數增至126場。

韋紀力曾於2003年至2005年、以及2018/19年度馬季在港長期策騎。他補充說：「多年來能有機會在世界各地策馬出賽，令我獲益良多，我也很開心曾獲發牌在港長期策騎，這大大有助我的策騎事業發展，並成就了今日的我。」

呂健威曾訓練前馬王「金鎗六十」勝出2020年香港打吡大賽。他說：「我依然感到十分興奮，牠（『百賀飛駒』）最近兩仗均排得外檔，際遇欠佳。早前我查看馬兒的賽績，發現韋紀力曾在澳洲夥拍此駒上陣，因此他對此駒的性能已有一定認識。」

「今日馬兒排好檔，並得幸運之神眷顧，而韋紀力熟知如何發揮其威力，結果牠成功達成任務。」