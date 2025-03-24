【賽馬以外】打吡做阿二　未必係壞事！

筆者上期專欄話今季香港打吡大賽輪到澳洲幫威番次，結果蔡約翰、希斯齊齊無影，廖康銘嘅「祝願」就姍姍來遲飲恨獲亞，最後由呂健威嘅「百賀飛駒」奪標。講真，如果賽前問筆者，肯定唔覺得「百賀飛駒」會贏到，因為對上一次由喺香港未贏過嘅馬攻下打吡，已經係1990年嘅「有料到」，點知「百賀飛駒」打破數據，筆者唯一可以跌落地揦返拃沙嘅就係，「百賀飛駒」鞍上人係澳洲嘅韋紀力，由澳洲騎師搭澳洲練馬師嘅連贏位，算唔算係澳洲幫威番次呢？

近幾年嘅打吡都係以短距離分勝負，鬥得非常精彩，今屆亦唔例外，雖則成日話勝者為王，敗者為寇，但應該唔少馬迷都會為「祝願」感到可惜，尤其係尋日直播時嗌得好大聲嗰位女主持啦。筆者同意如廖康銘所講，「祝願」係今年4歲經典系列賽表現最好嘅4歲馬，3關賽事1冠2亞，上場香港經典盃遇快步速擺前唔斷，只畀「球星」追過，今次打吡扳上2000米，抽14檔決心留前鬥後，筆者唔會話呢個策略錯，畢竟初跑此程，萬一全程走外疊蝕位，又或者跟前再遇快步速，都係不利。點知今場步速慢，「祝願」只能喺直路鬥爆一段，拉士400米已經造21秒39極速，都係追唔切飲恨，一生一次嘅殊榮就咁無咗，筆者都懷疑廖康銘、霍宏聲同埋馬主尋晚瞓唔瞓得着。

不過，讀者睇到今期標題，或者覺得筆者喺度講緊風涼話，同埋做乜仲要喺呢個時候贈興，但輸咗就係輸咗，都要向前望，同埋睇番近年啲打吡亞軍之後嘅成績，又真係唔差，究竟第時邊隻犀利啲，可能要畀多一兩季時間先有答案。講起「祝願」呢個亞軍，首先令筆者諗起榮智健名下嘅「掌門」，呢匹由愛倫訓練嘅愛爾蘭自購馬喺2000年嘅打吡大賽由名將范義龍執韁，被捧成大熱門，點知就係抽14檔，最終輸半個馬位畀評分低佢21分嘅「勝利名駒」，非常可惜，但最後「掌門」喺嗰季嘅遮打盃力壓「原居民」、「奔騰」、「實業家」掄元，總算證明能力。

近年嘅打吡亞軍成績又點，先講舊年啦，冠軍「大至尊」就傷咗，但第2名「錶之銀河」上季尾都贏咗兩場G3，今季復出捧埋G2沙田錦標，唯一可惜啲就係仲未贏到一級賽遮。前季打吡亞軍「自勝者強」，無疑最後結局令人惋惜，但輸完打吡都再添2冠3亞，攻下G3精英碟。咁2021、22年嘅打吡亞軍「將王」及「加州星球」，之後都各自成為一級賽盟主，最特別係佢哋都先後擊敗過馬王「金鎗六十」，「將王」係近年香港馬壇最具代表性嘅長途馬，曾遠征卡塔爾贏大賽，而「加州星球」無論縮程跑1200、1400、1600米都贏到一級賽，認真犀利。

再數下對上10年其餘嘅打吡亞軍，輸畀「添滿意」嘅「夏威夷」，之後都贏過兩屆董事盃，一次女皇銀禧紀念盃，加埋3場G1，而喺打吡不敵「佳龍駒」嘅「巴基之星」，之後揚威女皇盃同埋遮打盃。所以，輸咗一場無機會再贏嘅賽事，係可惜，但人要向前看，筆者覺得以一匹唔夠1000磅嘅馬，可以喺呢場2000米賽事交出畀「先見」、「金鎗六十」更強嘅後勁，前途無可限量，始終香港馬壇都要有佳駟接棒，「祝願」肯定做得到。

■山無陵