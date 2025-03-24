今期尾場四重彩四連環多寶150萬！

今期周三跑9場全泥夜賽，留意尾場有四重彩及四連環多寶150萬元，找到重心就可以放膽投注。尾場容廐「晶晶日上」今季遲至12月尾復出，跑過幾仗已重踏正軌，上仗泥地1200米獲亞僅敗，捲土重來再戰強項排2檔起步，布文再騎應有把握；賢廐「假面騎士」泥地性能超卓及進步大，就捧此兩駒做膽。

第9場三班1200米，四重彩及四連環不妨用雙膽拖4腳策略。容廐「晶晶日上」剛戰負133磅曾一度出頭，可惜被125磅黃寶妮坐騎「自強不息」回氣反先，只能屈居第2名，今次「晶晶日上」捲土重來，變成受讓「自強不息」5磅，加上排2檔好位，布文再騎誓要補中。

至於賢廐「假面騎士」前仗在港初出跑同程泥地1200米擺前走勝出，剛戰亦與「晶晶日上」同場，改跑法稍留靠追亦追回季軍，只輸不足半馬位，是次排3檔起步應有助搶出，條件四正值得信任。

配腳揀4匹，廖廐「昇瀧駒」歷來6戰同程獲4冠1季1殿，演出準繩兼有卡士。丁廐「輝煌精英」曾兩試泥閘取亞季各一，逾1200磅大馬轉戰泥地亦合發揮。蔡廐「德心知遇」前仗同程贏馬，操足近況仍勇。姚廐「皇龍飛將」近3仗同程取得2冠1亞，勇馬隨時再進步。

$200萬六寶獎吼艾彼奧

今期六環彩編於第4場至第9場，預期10元一注獨中六寶獎可獲200萬元，值得留意。第4場賢廐「火神神樂」跑泥地多次有追勢，鄭廐「英雄本色」落班轉場連番拍跳，有權變身。

第5場賀廐「贏得自然」剛戰贏馬水準不俗，今排11檔但前速夠快，黃寶妮可望切入帶頭。「手錶之星」上戰只輸鼻位獲亞欠運，轉場排3檔力求補中。

第6場希廐「艾彼奧」自購馬一再跑近早已呈勇，初落四班即轉場有心突擊。沈廐「躡景追飛」評分回到上次贏馬水平，排1檔要吼。第7場「日日獎」剛戰贏馬有餘未盡，至於「超悅明駒」上仗田草放得太快，最後50米才乏力，轉場用黃寶妮排1檔搶出有計。

第8場「艾莉奧」用黃寶妮輕勝後再跑，要重視。「競駿光輝」泥地一哩贏過兩次，剛戰大敗後試泥閘得第4名，要提防。第9場捧「晶晶日上」及「假面騎士」。