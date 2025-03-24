周六重頭戲澳洲盃 珍蓮驕驥鎖定目標

嚟緊周六及周日將受注澳洲、南非及日本此3地大賽，馬迷又可以欣賞海外佳駟比併。先講周六費明頓馬場上演的澳洲盃，此場2000米一級賽，應屆澳洲馬后「珍蓮驕驥」將再次出戰此場大賽。此匹馬女曾3勝一級賽，上年底曾因傷宣布退役，但之後康復理想，幕後安排再次踏入綠茵場，更在楊彼得錦標1800米G2以大逃跑法取下復出首勝，今次以澳洲盃為目標，上年「珍蓮驕驥」在此場一級賽曾僅敗得第2，是回捲土重來值得重視。

周六澳洲玫瑰崗馬場則舉行鄧格錦標2400米一級賽，練馬師活侯夫人及布特訓練的「攻守有道」相信是捧盃要角，此匹7歲馬今年3月復出，首戰即在玫瑰崗2000米三級賽奪冠，今場又在相同馬場再戰，憑住地利有力取得服役第10場勝仗。

周六晚上則有南非打吡賽馬日，史奈斯麾下的「八加十八」早前角逐好望角堅尼1600米一級賽得亞軍，然後連贏兩仗大都會錦標及好望角打比，此匹超新星絕對是今次爭勝要角。

周日下午上演日本短途1200米高松宮紀念賽，5歲「奈村佳盈」為上年此項盃賽力壓港隊「維港智能」得亞軍，到上年底最後一戰阪神盃1400米G2，改配李慕華即獲勝，直路飛出最外欄以大外一氣跑法逢馬過馬，後勁凌厲，小休再臨有望首度染指G1。