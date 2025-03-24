上次夜泥執3W　方仔強陣溫提大家買佢！

方嘉柏在上次2月中全泥夜賽大爆發，共取3冠1季佳績，現時以4W成為今季夜泥贏馬最多練馬師，今期共編跑9場泥地夜賽，練者派8駒大舉進攻，當中「飛騰騅」及「日日獎」正是對上一次夜泥頭馬，既然跑夜賽神勇，當然想食過翻尋味。至於「星運皇爵」至今只取得1W嫌少，上仗縮程後今次再安排轉場，必然想盡快取下第2W。連同接連鎖定泥地短途出擊愈追愈近的「喜旺駒」也值得捧場。

方嘉柏除了訓練馬匹跑谷草了得，今季暫時夜泥稱霸，也與不少柏廐馬跑慣夜賽有關，今晚第2場五班1200米，「星運皇爵」雖然唯一在季初贏過田草1400米，但其實上季跑過多次谷草夜賽，吸收了很多夜戰經驗。現評37分比季初贏馬只多兩分，具備反彈能力。早前連跑田草1400米未能再贏，上仗縮程跑田草1200米，安排來港客串的莫雷拉操刀，結果重新上名，隨即今次轉場初跑泥地同程1200米，配合以往試泥閘也有不俗走勢，排2檔用鍾易禮值博。

第6場四班1650米，「飛騰騅」今季12月才復出，跑了兩仗谷草平平，1月又因不良於行退出，再抖一輪做足工夫，2月中跑夜泥1800米，即使遇濕慢泥兼排13檔起步，仍能輕勝兩馬位，明顯戰鬥力高企，上仗返谷草再次拚敗，相信現時跑泥地最合發揮，上季也贏過今次路程泥地一哩，埋門再試泥閘磨利，恃勇必拚盡。

第7場四班1200米，「日日獎」則是最近專注攻泥地，今季初曾在同程跟前衝贏，但上仗配班德禮早段力騎也未能跟前，料不到留到最後入直路，卻可以在大外疊逢馬過馬追贏，表現令人驚喜。勝後休賽個多月，埋門由班德禮試泥閘得第2名，工夫做足力足再贏。

第8場三班1650米，「精彩動力」近3仗兩度跑泥地同程獲1冠1亞，此程出擊有把握，今次改配黃智弘減磅出擊，有心再闖勝門。第9場三班1200米，方嘉柏一直落足心機想助「喜旺駒」重開勝門，視同程為出路，近兩戰泥地短途得第5名及第4名，演出穩定，今次僅負115磅甚輕，有助展現更強加速力，要吼實。