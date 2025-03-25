【分分制勝】田泰安跑泥想贏　呢個「錶」示唔睇唔得！

田泰安近兩季於泥地取得14W，戰績不差，但細心留意，有關頭馬排檔俱在1至6檔之間，換言之排7檔以外的泥地坐騎，已有很久時候未嘗贏馬，列陣第8場「勝意」上場快時間兼孭頂磅入Q，難度十足，可是升班易配田泰安，排9檔一定施展「大外一氣」，恐防要蝕盡腳程，退居次選為妙。

第5場四班1200米，「手錶之星」季初兩勝田草1200米，俱由田泰安建功，人馬合拍，連捷後再跑4仗，悉數三甲不入，或許是加磅所累，直到剛戰重現威力，大半途程望空走三疊，末段猶有餘勁，僅於觸線一剎被「勇闖高峰」所擒，屈居亞軍運氣使然，但由此顯示本身負重能力已提升，又有多少進步感。

不論剛周日或下期日賽，俱有編排四班田草1200米，「手錶之星」偏偏選擇棄戰勝途，出王牌初臨泥地，決心轉場一試。根據血統，在港「千秋巨子」子嗣角逐泥先後累積4冠2亞4季，整體而言成績未算突出，但當中3冠1亞1季正是由田泰安取得，同父馬「昇瀧駒」便於安仔胯下3度報捷，再結合「手錶之星」以往試泥閘次次認真考驗，大多數都可交出強勁走勢，估計適應泥地成數頗高，適逢黃寶妮坐騎「贏得自然」一定搶前扯快形勢，「手錶之星」排3檔起步，料可穩守最有利的2、3位，只要順利在泥地提速衝刺，有望重響勝鼓。

■明治朗