黃寶妮今期全泥夜想贏幾多W？

見習騎師黃寶妮今季泥地賽成績傲視同群，受讓10磅加上放頭跑法煞食，周三晚全泥夜賽編跑9場，成為各廐寵兒共騎8駒，季內合作贏馬最多的文家良，又有「錶之多多」撐場，加上「贏得自然」、「艾莉奧」及「有派頭」，4匹新勝馬力爭連捷，泥地一姐有望再添頭馬。

自從黃寶妮於季初憑文家良旗下「良駒好友」取得泥地首勝後，騎練攜手於此場地頻頻有進帳，小妮子暫以7W冠絕同儕，成為泥地賽一姐，5W來自文廐助力甚大，練者知人善任，周三晚泥地夜賽派遣「錶之多多」交其出擊。此駒對上3仗由黃寶妮出戰，除首次閘前失機兼且賽後驗出氣管有血，其後一連兩仗發揮應有放頭煞食跑法，即取得1冠1亞，上場於濕慢泥地建功，與「南區旺」帶離群駒單打獨鬥，今仗再由黃寶妮減磅出擊，添食機會仍大。

另一匹新勝馬「贏得自然」，黃寶妮經過連仗策騎吸取經驗，上場放出彩虹，在優異締速下快放掄元，今仗乘勝追擊，續居四班作賽，無疑排11檔面臨另一嚴峻考驗，惟憧憬4歲馬尚有進步空間，師徒聯手出擊，今戰仍屬爭勝分子。

見習騎師黃寶妮周三晚另外兩匹新勝坐騎「有派頭」與「艾莉奧」，泥地性能毋庸置疑，美中不足俱排外檔起步，且看小妮子能尚否掌握起步先機，替兩匹實力馬再建奇功。