【耀眼精選】建測精英今期有變數

有留意本欄嘅朋友都知道筆者係價值投注信奉者，品題嘅馬好多時係一般人頭5選都唔會揀，甚至係第1、2匹刪走。遠嘅唔講，近期嘅「妙算奇勝」、「輕功猛男」、「實力加」、「祥勝將軍」、「蜜蜜送」……，相信賽前唔少人第一個反應，好大機會係「呢個寫馬佬亂嚟嘅噃，究竟識唔識㗎。」

今屆打吡出現「反高潮」，聞說過終點後，本來喧嘩嘅馬場變咗圖書館，靜過太空，九成在場人士都出現同一表情，O晒嘴。當鏡頭一轉影住電算機打出派彩一刻，筆者都同在場九成人一樣O咗嘴。明明閘前有41倍W，跑完只係得番26倍冇咗一大截。怪就怪自己太天真、太傻，以為真係會有咁大隻蛤乸隨街跳。真係識馬、專業嘅職業高手，又點會睇唔到「百賀飛駒」。

跑大賽除咗秤實力，仲講求部署。賽前筆者寫道：「更重要嘅係今場應該無人將佢（『百賀飛駒』）列為假想敵……呢匹馬響沿途無受到過分壓力下自己跑自己，有機會跑出最佳節奏、最流暢走位，偷雞成功。」結果一如所料，大部分對手都唔放「百賀飛駒」響眼內，畀呢匹馬沿欄長驅直進「偷」咗今屆打吡。

今期全泥夜宴，推介轉場增程有機會大變身嘅第3場「建測精英」同埋第6場「清遠之星」。