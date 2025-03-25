【進階選項】錶之星河泥地夠殺

打吡過後周三晚安排9場全泥賽，客串高手相繼回國，潘頓仍未復出，再打開排位表明星馬欠奉，兵凶戰危局面。有危自有機，如單從季內近績比較，一時濕慢、一時封地，都並不反映馬匹真正泥地實力，若想博分頭的話，反而可選擇一些初跑泥地，甚或增程上陣馬匹。

第7場「錶之星河」目前只3歲，出賽4次亦未上名，但已有1殿及兩個第5名全部在4個馬位內過終點，初見能力不差，最重要近仗跑1400米所遇對手甚強，上場3檔起步但早段愈捉愈後，變相更要走三疊轉大彎，其實慳點腳程已經必入三甲。抵港後試過3次泥閘冠亞季各一，上場前一課泥閘贏「金主」走勢清風送爽，「情深義重」子嗣如「魅力寶駒」、「德心知遇」及「良駒好友」等泥地性能甚佳，蔡明紹月初曾勝同系「錶之宇宙」，今重掌「錶之星河」帥印一定賣力。

另一「情深義重」子嗣有第5場的「譽友駿駒」，初出途中遇意外被迫走大外欄衝近，上場前試泥閘走勢悅目，落場跑排6檔有追但略帶均速，最後輸5個馬位跑第7名。周三晚繼續攻泥地，看部署幕後認定馬兒可應付，但要作出轉變的是配件，今初戴眼罩排9檔，我預期這組快馬甚多場合，出閘後亦無須刻意迫上前，轉正直路才追趕亦可。上場拍住對手有點不敢過馬感覺，加罩正面希望令馬兒衝刺時更集中，再追多次。