【張基焦點】大利好運五班郁手

蔡約翰最近攻勢一浪接一浪，目前已於練馬師榜建立一定優勢，周三晚沙田全泥宴繼續強陣出擊，「大利好運」落到五班增程出擊，可見真章。另外，「星運皇爵」在五班有優勢，配合好檔，又屆出擊時。姚本輝周三晚重用金誠剛，「超加加」剛戰已經闖入連贏位，增程必合；初出馬「扶搖勢勁」做足工夫而臨，泥閘走勢吸引，今回有好檔，隨時一鳴驚人。

第1場五班1800米，「大利好運」跑了兩季仍未贏，或者質素不太突出，但剛戰轉場初跑泥地一哩卻有好表現，於一場四班強組得殿軍，更難得是此駒抽1檔沿途不怕食沙兼肯追馬，今次卻落到五班即使要孭重磅，但賽前試大閘明顯比前肯走，有點自動波感覺，增程跑1800米可應付，對手一般，贏面頗高。

第2場五班1200米，方嘉柏今季首次用鍾易禮，「星運皇爵」配這位本地薑，鬥志反而不用懷疑，近兩仗開始加眼罩，剛戰跑田草1200米留後肯追，今次轉爭泥地同程，以往泥閘顯示馬兒不怕食泥，抽2檔有優勢，要捧。

第3場四班1650米，「超加加」即使只跑4次，已見泥地性能好，剛戰1200米後追第2卻顯示已失前速，因此一定要增程，上次同時已證明與金誠剛合拍，難得主要對手「有派頭」抽14檔，「超加加」可乘時而起。

第7場四班1200米，「扶遙勢勁」姚廐質新馬試6課大閘次數算多，應該有點質素，埋門泥閘有頭有尾兼時間快，反應出色，因此首仗安排跑泥地短途並非無的放矢，不能忽視。