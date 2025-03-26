【分秒在握】重返泥地福到

田泰安在筆者心目中，從來都不是高手，不過其體力型騎法，在短兵相接下每每佔到上風，強如莫雷拉及潘頓，與田泰安火併亦難佔便宜。「五福星」向來受騎，配田泰安深慶得人。

每個騎師都有其特長，而田泰安最煞食的地方，就係其體力型騎法，當然隨着騎者年紀愈來愈大，要維持在其頂級水平一點也不易，不過在泥地過招，田泰安仍每能省起馬匹後勁。其實這個現象不難理解，因為泥地踢起的泥頭遠比草地多，只要騎師稍作放緩推騎，很多時馬匹就自然放慢腳步，而一些硬功或體力型騎師，步步催逼馬匹，有時就可以取得不俗效果。

體重千一磅不到的「五福星」，卻是相當受騎的馬匹，無論係跑草地又或泥地，真係騎少步都效果差啲，現時馬匹4度上名，3次配田泰安，1次配何澤堯，大概已說明了這一點。前仗係「五福星」初次跑泥地，排2檔跟在第5位之下，直路在田泰安全力催策下奮力追前，無奈眼看勝利在望之際，卻被大外疊的「日日獎」一冚過晒，因此「五福星」只能飲恨獲亞。

既然已經試準泥地性能，上仗谷草排12檔順跟順走而回後，今次即重召田泰安，此駒40分有五班同程不報，偏要挾保護權繼續跑四班，看來是針對馬匹不算魁梧的部署。

■長風

第7場 12五福星 6星火燎原

2運來勇士 5錶之星河