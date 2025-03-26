【場地點樣】今晚季內壓軸全泥夜賽掛牌好地

今晚夜賽移師沙田，舉行全泥夜賽，共編9場賽事，頭場開跑時間為晚上6時45分，就目前場地預測，掛牌「好地」，硬度計指數8.65。

是晚季內第4次夜賽全泥宴，亦係今季壓軸一次，因為4月打後，就只有日馬以至6月黃昏賽期，先至會有泥地賽事，當然場次有限，把握今晚全泥宴，墟冚程度不下於全草日賽。

今季之前舉行3次全泥夜賽，上次於2月12日賽事，更加於濕慢地競逐，但凡落過雨，泥地賽事馬匹，擺前佔絕對優勢，上回9場賽果，與單靠後上贏馬，賽果8比1，今次重返正常泥地，賽事模式照舊抑或出現大逆轉，又係要跑過三兩場至知，但以目前硬度計指數作參考，分屬季內早上公布硬度計指數最低一次，場地偏向鬆軟的話，都係以主動跑法為上算。

騎師指標，潘頓好番但放棄跑泥地，留力星期日草地日賽至復出，而講到今季泥地賽績最叻一位，竟然係小師妹黃寶妮摘下7W，不過有個數據可留意，就係小妮子頭馬大都集中於日賽，全泥夜賽只得1W。

反而講到夜賽最配嘅就數霍宏聲，季內泥地5W，3W來自夜賽，由於佢嘅坐騎向來熱極有限，站在投注角度，值搏率極高，仲有值得留意，就係田泰安與艾兆禮兩位夫卜騎師，季內泥地2W都係出自泥地夜賽，既然今晚各有好馬在手，當然係可以倚重嘅指標。