【戰況R5】包尾變第1　加州星馳話咁「易」

今晚頭4場，頭馬贏來都非常篤定，不過去到第5場就反高潮，終點前一刻才分出勝負。

入直路，「贏得自然」率先透出，去到最後百幾米開始風雲色變，大熱門「手錶之星」中間追上，「實力哥」則在外欄冚殺，頭馬看似是3駒之爭，但冷不提防「加州星馳」從內欄殺上，一舉把對手擒下。「加州星馳」沿途包尾，一條直路追贏爆出20倍冷W，難怪鍾易禮也揚鞭慶祝，好似贏大賽咁。

講番呢匹「加州星馳」，之前跑過5場全部三甲不入，上場跑泥地1650米仲大敗20個馬位，今次縮落1200米卻由蟲變龍，告東尼呢招魔法幻影，認真厲害。

馬主女兒梁舜茵丈夫梁浩政表示「加州星馳」今仗贏馬確實帶來驚喜，因賽駒之前表現平平，但告東尼匯報馬匹進度良好，應該就快有頭馬進帳，結果今日鍾易禮喺內欄竄上取勝姿態出色。至於點解隻馬叫「加州星馳」，其實就同周星馳冇關係，因為「加州星馳」同父馬「加州星球」有個星字，而用個「馳」字都有跑得好快嘅意思，所以就改咗名做「加州星馳」，而「加州星馳」贏馬，暫時展望係希望隻馬可以贏多場先。

第5場賽果：11-2-4-3

二重彩賽果：11-2(最後賠率117)