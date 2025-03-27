【賽後報告】燭光晚餐馬鞍滑移　寶妮話超悅明駒唔識跑泥？

是日賽後報告撮要：

第1場：「金獅勝將」氣管內有很多血。

第5場：見習騎師黃智弘（「實力哥」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近300米處時容許坐騎在尚未帶離「廚神」下向外斜跑，導致「廚神」在受坐騎擠迫之際失去應有的跑線。小組判罰見習騎師黃智弘由4月2日星期三開始停賽，直至4月7日星期一才可再次出賽（2個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定見習騎師黃智弘的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

第6場：賽後，班德禮表示，他於接近600米處時擔心「閃亮老撾」有不妥，遂收慢坐騎。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第7場：「超悅明駒」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，見習騎師黃寶妮表示，坐騎於中段在「五福星」內側緊迫競跑，直路上在催策下未能追前。她說，她認為坐騎或更適合角逐草地賽。「太行美景」在直路上對催策毫無反應，在催策下未能完全展步。獸醫報告，此駒賽後發出異常呼吸聲。

第9場：賽後，楊明綸報告，起步時「燭光晚餐」的馬鞍向後滑移，令他於陣上陷入略為不利的處境。