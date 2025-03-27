【賽馬以外】設身處地　將心比心

馬圈好奇怪，無錯跟紅頂白係常態，就算唔係見邊個旺買邊個，都唔會捧啲明顯運氣唔好嘅人，因為黑起上嚟，真係冇底。不過，有時啲嘢講得太盡，鋒芒過露又未必好，就用啱啱沙田泥地夜賽例子，當個個都知黃寶妮喺今季泥地頭馬最多騎師，甚至連黃寶妮自己都知呢件事時，筆者就聞到味可能會出事，結果尋晚寶妮只得1個亞軍，成績都算略為令人失望啩。始終黃寶妮係減10磅嘅見習生，過分吹奏唔係好事，畀啲時間佢慢慢進步，同埋尋晚都睇到佢啲坐騎畀人針對性部署，人怕出名豬怕肥，you see？

至於啱啱呢個禮拜另一單好多人談論嘅嘢，就係布文剛周日策騎「仁心星」嘅發揮，筆者都好老實，由於自己冇投注，冇乜睇到呢匹柏廐馬點跑，但事後見到咁多人X布文，就睇吓巡邏影片，卒之明白點解買咗「仁心星」嘅馬迷咁嬲，因為入直路係威係勢，但去到300米OK哥就唔騎兼且收慢隻馬，睇到人都呆。當然，理性咁講，睇番賽事步速形勢，筆者相信就算布文騎落去，都係會輸，只係畫面唔靚，同埋賽後獸醫驗「仁心星」話無事，更加令人覺得布文離晒譜啦。

不過，如果你哋當時有份狂插布文嘅話，依家就畀獸醫大巴大巴車落嚟喇，因為根據最新嘅賽後報告，原來尋日獸醫有再驗「仁心星」，發現此駒一對前球節有輕微變異，將接受獸醫監察。即係話「仁心星」真係有啲事，先令布文決定唔騎。當然有啲充滿陰謀論嘅人就會話，「一早估到馬會之後會講返「仁心星」驗到有嘢啦，然後畀布文過骨嘛。如果唔係競賽小組點落台呀。」面對呢啲言論，筆者只能引用某啲討論區一幅好出色嘅Meme圖，內容係有人問醫生點先可以令自己保持開心，就係永遠唔好同傻仔爭論…

呢啲圈好多人都係亂UP當秘笈，批評一個人容易，亦最容易圍到爐，吸引到流量。但點解唔用腦思考吓，去到布文呢啲級數嘅騎師，有冇必要喺直路公然咁唔騎？講真，布文喺澳洲已經名成利就，單係馬后「雲絲仙子」已經令佢升上神枱級，同埋佢依家都44歲，都算係策騎生涯尾聲，有冇必要為咗利益，喺直路公然未盡全力，令自己衰收尾？只要諗吓機會成本，都覺得布文冇誘因咁樣做，因為代價太大喇。

反而大家不如真係諗清楚，布文自從來港發展後，其中一樣經歷最多嘅嘢係乜？就係墮馬喇。「快步速」嗰次隻馬出閘無幾耐突然倒下，「自勝者強」就直路斷腳，有次就係「大家開心」又係直路斷腳搞到佢跌落嚟。講真，傷患固然係騎師最大敵人，但同時墮馬意外可以有幾危險？相信有留意賽馬運動嘅都知，隨時可以連命都無。我哋唔係騎師，冇騎上馬背，唔知隻馬畀到咩感覺佢，若然佢哋覺得隻馬有啲唔妥，為咗人馬安全，收慢同埋唔大力策騎，係可以理解。其實個幾月前嘅連環墮馬事件，就話畀大家知，馬匹腳部可以有幾脆弱，所以大家不妨設身處地，將心比心，睇法或者有唔同。

■山無陵