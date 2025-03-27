周末12場轉播賽　澳洲盃提防愛天仙

今周六下午12時05分開始轉播澳洲兩地賽事，先講澳洲盃賽馬日，重頭戲澳洲盃2000米一級賽，應屆澳洲馬后「珍蓮驕驥」擅長用大逃跑法，乃今次爭盃要角，至於「愛天仙」也要留意，此匹7歲馬至今已累積11場頭馬，2024年底在今次場地費明頓馬場角逐，出爭2000米一級賽得亞軍，然後今年復出跑過兩仗得第7名及第5名，狀態正在逐步提升，跑出水準可予威脅。

譽滿杜拜遠征S2-1鄧格錦標

同日下午1時35分開始，澳洲玫瑰崗馬場上演鄧格錦標賽馬日3場，重頭戲2400米鄧格錦標吼實由郗國思訓練的英國馬「譽滿杜拜」。此駒在2023年曾在悉尼勝出蘭威錦標，遠征經驗豐富，包括上年來港跑香港瓶獲亞及曾在女皇盃力鬥「浪漫勇士」上名，正宗哩半馬表現值得期待。

S3-4南非打吡

馬偉昌銀灰飛艇出動

香港上周日已經誕生今屆打吡冠軍，周六晚上8時25分開始則有南非打吡賽馬日舉行，曾經在港憑「奧運精神」勇奪香港打吡冠軍的南非悍將馬偉昌，現時在南非從練，並在今次重頭戲南非打吡派出「銀灰飛艇」攻堅，絕對有一博價值。此駒上仗復出角逐南非經典賽跑獲殿軍有不俗追勢，經熱身後狀態可期提升，增程也適合腳法，有分頭更值博。

另外，由郭克及郭明勛訓練的「邊緣少駒」，至今上陣3戰全勝，單論賽績相當吸引。此駒上仗在今次角逐的特夫方丹馬場贏出2000米，並且壓倒今次再度同場的「狂願」，表現出色，雖然今次增程跑2450米有一定考驗，但潛質好馬上仗展現出強勁鬥心，難怪成為當地最受關注的賽駒，進步馬必要吼實。

S4-1高松宮紀念賽

里見夢境鬥奈村佳盈

周日進行本地沙田10場賽事期間，在下午2時40分受注日本高松宮紀念賽1200米，上期介紹過「奈村佳盈」上仗在李慕華胯下兜出大外欄以大外一氣跑法贏馬，今次續配此位頂級騎師爭盃，堪稱人強馬勇，力求贏出首項一級賽殊榮，戰意十足值得捧場。

至於同場實力最強對手首推「里見夢境」，此匹由練馬師堀宣行訓練的6歲馬，上年底來港跑香港短途錦標得一席季軍，當日只敗於今次周日列陣短途錦標的「嘉應高昇」不足一個馬位，實力極之有睇頭，今次莫雷拉再赴日本為此駒效力，以騎者最近返香港客串之優異表現，戰鬥力可想而知！屆時大家又可以欣賞到此匹父系「龍王」子嗣，與李慕華坐騎「奈村佳盈」鬥撼，不妨買Q及位置Q。