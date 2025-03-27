潘頓呢期好多穩膽揸手！

周日多個彩池有多寶！第二口至第四口孖T預計一注獨中可獲400萬元，第五口孖T派800萬元，尚有六寶獎高達1000萬元。另外，第5場主席錦標及第7場短途錦標四重彩及四連環有多寶150萬元，潘頓復出坐騎惡，「錶之銀河」及「嘉應高昇」做膽穩。

潘頓強勢復出，博大彩池靠佢。第二口孖T首關第3場希廐「嘉應駿昇」操好配合「嘉應高昇」出擊，尾關第4場賢廐「笑喜喜」排內檔也捧得過。第五口孖T首關第9場「新力好」配潘頓4次獲1冠2亞1季，四平八穩。尾關第10場「不同世界」近4戰2冠1亞1季，潘頓揀騎亦穩陣。

兩場G2博四重彩及四連環，第5場1600米主席錦標，「錶之銀河」試閘操勇且偏尺寸難贏，換潘頓料發揮出威力，可連同「禪勝輝煌」做雙膽。第7場1200米短途錦標，「嘉應高昇」已連贏3場G1及今次衝11連勝，潘頓為策騎此駒於今周日復出，值得信任，可連同「驕陽明駒」作雙膽。

$1000萬六寶獎吼新力好

今期六環彩編於第5場至第10場，預計六寶獎10元一注獨中可獲1000萬元，繼續用潘頓坐騎做扶手柄博豐收。

第5場「錶之銀河」與「禪勝輝煌」俱強配，令人信任。第6場「超力量」上仗輕勝而回，等到潘頓復出才再上陣，決心非一般，「馬力」兩戰全勝也可予威脅。

第7場「嘉應高昇」超級短途馬目空一切，兼顧老對手「驕陽明駒」更穩陣。

第8場潘頓並無坐騎，可揀落班有級數的「川河首駒」，以及上仗力鬥「首飾天空」獲亞軍的「南區之星」。

第9場「新力好」與潘頓最為合拍，返田草強項可信任。「跨境寶馬」兩出兩勝未見底。第10場「不同世界」連場不勝有位，「椒椒醒」恃勇轉場有力突擊。