真正霍老爺　93歲高齡入選南非賽馬界名人堂

南非馬圈傳奇人物霍奧文(Ormond Ferraris)，今年獲得入選當地體育名人堂，並於明日(29日)於特夫方丹馬場舉行嘅南非打吡賽馬日，於賽前將會舉行頒發獎座儀。

南非體育界名人堂自2017年創辦，年資並不長，但在挑選各個體育界別代別人物，卻極為嚴謹，而於賽馬界中騎練代表，暫時亦只有已故8屆南非冠軍練馬師Syd Laird，與及騎而優則練，昔日以冠軍騎師身分獲獎嘅羅拔時，而霍奧文如今以93歲高齡入選，圈中一致公認實至名歸。

霍奧文南非馬圈傳奇人物霍奧文(Ormond Ferraris)，今年獲得入選當地體育名人堂，並於明日(29日)於特夫方丹馬場舉行嘅南非打吡賽馬日，於賽前將會舉行頒發獎座儀。

南非體育界名人堂自2017年創辦，年資並不長，但在挑選各個體育界別代別人物，卻以極嚴謹尺度篩選，而於賽馬界中騎練代表，暫時亦只有已故8屆南非冠軍練馬師Syd Laird，與及騎而優則練，昔日以冠軍騎師身分獲獎嘅羅拔時，而霍奧文如今以93歲高齡入選，圈中一致公認實至名歸。

霍奧文於1952年正式投入南非練馬師行列，從練近67年，直至2019年才告淡出，在其從練期間，兩度奪得冠軍練馬師銜頭，贏過大賽獎項無數，對於入選名人堂，官方表示不僅只是彰顥其在圈中嘅練馬成就，而且待人接物也是備受嘉許，喜歡提拔後輩，而如今獨當一名嘅郭克，以至如今同樣投身練馬師行列馬偉昌，都視佢為恩師。

對於霍家一門三傑，佢公子同孫仔霍利時與霍宏聲，香港馬迷都好熟悉，至於霍奧文雖然已經93歲，但依然活躍馬圈，近年就以賽馬顧問身分，為相熟嘅賽馬集團工作。