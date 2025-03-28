【馬場第一攝】希斯戰馬磨刀霍霍　JD留守逐件秤

今早從化馬場有試閘，10個騎師去咗去開工，練馬師亦有好多上去現場監督，希斯係其中一個，幸好囝囝JD早幾日來港，有佢喺沙田馬場睇住大本營就放心晒。

希廐擂台躉「嘉應高昇」昨朝已由潘頓快試一課，今日無露面，十幾蚊馬贏一隻乘唔起，點都要搵廐侶做變倍器先有肉食，其餘7匹上陣馬包括第1場「亞福得寶」及「青春力量」，第2場「人和家興」，第3場「嘉應駿昇」，第4場「天外迎天」，第6場「綫路盈樂」同埋第9場「飲杯」悉數露面往大圈快跳，JD代父從軍在烽火台二樓舉鏡遂件睇，當完成所有操練工序，又即時拿起手機密密傾，相信係向父親大人匯報各駒進度。

焦點馬有第9場三班1200米的「飲杯」，田泰安騎希斯3匹獨試呢件，季初贏過一鋪後未有再進，但次次跑得近好講求步速形勢，馬兒狀態保持作戰水準，既然騎者心中有馬，且看能否再突破。

第3場四班1200米初上陣的「嘉應駿昇」與「嘉應高昇」同主，明顯等都要等埋同日出擊，埋門兩課大閘輕鬆掄元，擺明車馬畀晒你睇，機會高唱入雲。

早餐料:

第3場:7「嘉應駿昇」

第7場:1「嘉應高昇」

第9場:2「飲杯」

阿藍