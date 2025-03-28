刑滿復出後連贏兩日　梁家俊力求進步

華將梁家俊(Derek)今季停賽次數甚多，缺陣日數多，無疑影響爭取成績，不過Derek現時都有17場頭馬在手，以騎者上陣242次而言，表現當然不過不失。Derek最近一次停賽復出後，即憑「愛馬善」爆26倍W一放而回，剛周三(3月26日)沙田全泥夜賽，他再為巫偉傑「辰速密碼」建功，現時已連贏兩日手風甚好，既然復出後即有頭馬進帳，騎者當然想食住個勢，繼續贏更多頭馬。

今期Derek策騎5駒上陣，其中第3場四班1200米「寶進」在港出戰兩場1000米田草賽事均跑入獎金名次，而上仗更首次上名跑入季軍，進度正面，今次巫偉傑決定為「寶進」安排增程。「寶進」今次抽13檔起步檔位無疑欠佳，但早段覓得遮擋，克服到檔位仍可交出好表現。

另外，Derek在第9場三班1200米重新接手「風再起時」。此容廐馬近兩仗增程至1400米田草以及谷草一哩效果一般，小休一個月後，練者決定將「風再起時」縮程至上名路程1200米田草。雖然今仗要面對「跨境寶馬」、「新力好」等強手，但抽得3檔起步有好形勢，仍有權跑入前列位置。