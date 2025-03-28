短途王等埋潘頓衝11連勝～

周日傷愈復出的潘頓備受矚目，刻意揀大賽日披甲，坐騎經過精挑細選，配合擂台躉「嘉應高昇」衝擊短途錦標，而主席錦標放手「永遠美麗」揀騎伍廐「錶之銀河」，第6場魚與熊掌之下選擇了「超力量」，潘頓求勝心切，鬥志毋庸置疑。

自2月9日策騎「銀亮奔騰」於直路被連環墮馬意外波及，潘頓被拋下導致左腳腳趾骨裂，接受手術後缺陣超過個半月，今戰終復出披甲，除了積極爭取頭馬之外，染指各項分級賽亦成為餘下馬季目標所在。

嘉應高昇力爭11連勝

第7場「嘉應高昇」潘頓重掌帥印，上場女皇銀禧紀念盃正值養傷無緣效勞，結果易配田泰安贏馬捧盃，今番回配最佳拍檔且回師強項1200米，力爭跨季11連勝，看來志在必得。另一項主席錦標，潘頓揀騎「錶之銀河」，此馬今季衝擊G1未嘗勝果，惟一哩實力依然出眾，董事盃屈居於「遨遊氣泡」得亞軍，實力有保證，潘頓連嫡系「永遠美麗」亦放手，重視「錶之銀河」不言而喻，把握強手已去有利形勢，決心重響勝鼓。

至於第6場三班1000米直路賽，潘頓有「馬力」與「超力量」兩匹實力坐騎可揀，他最終選騎後駒應該心中有數。「超力量」去季贏過新馬賽，今季卻因健康延誤，2月才告復出上陣，卻以談笑用兵姿態贏馬，升班力爭再捷，屬潘頓其中重要數胡籌碼。