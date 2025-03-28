輸打吡又點　阿廖聲仔誓要企番身！

雖然「祝願」飲恨打吡，卻無損廖康銘與霍宏聲緊密合作關係，然而翻查近期成績，騎練自於1月31日賽事攜手起孖後，至今接近兩個月合作，竟未有頭馬見面，明日賽事大堆頭有6駒合作，因應今次編場形勢造就，騎練一於快打慢，以上回起孖頭馬之一「駿跑得」再作主力，再加上頭場拾級而上的「妙算奇勝」，單此兩匹實力馬，有權率先為騎練打破近期合作悶局。

廖康銘踏入今季，在用人方面極具彈性，無疑以目前33W成績，霍宏聲贏11W成為馬房頭號殺手，但卻甚少大堆頭合作，以明日攜手合作6駒，更屬季內首次，況且即使近期合作未盡理想，廖康銘繼續對騎者委以重任，如斯部署絕非無的放矢。

「駿跑得」今季一出即勝之南非自購馬，剛戰增程一哩有意考驗長力衝擊4歲馬經典系列，可惜未竟全功，敗後安於現狀，現階段重返短途發展，雖然首勝只屬三班頭馬，但在不可能情況下，一條直路奠定勝局，如今身處二班馬少場合，配合同主馬「智跑得」於同日賽事分途誓師，以「駿跑得」強橫後勁，絕對是馬房爭勝重要籌碼。

妙算奇勝伺機增程

另外列陣頭場「妙算奇勝」，大有機會搶先「駿跑得」勝出，為廖廐搶頭胡，以此駒於首仗1400米熱身後，隨即轉戰谷草大幅跳程跑1800米，卻能立即上名，剛戰名次遞進得亞，敗於出戰打吡之「一起美麗」，實力居於此班只屬短暫過客，上賽之後再次北上從化練兵，伺準再度增程，返回田草出戰2000米，騎練對於馬匹能力，已是心中有數，在有利檔位加持下，有望搶先補中。