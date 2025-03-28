【論戰天下】中土世界長途惡氣足

今次轉播澳洲兩地及南非賽事，費明頓馬場澳洲盃馬漢雅出3匹，前馬后「珍蓮驕驥」勢成焦點，但廐侶「中土世界」落戶澳洲首戰即勝，本身卡士亦高，續配薛凱華應是真命天子。

S1-1：高多芬馬房「獎章藝術」初期以墨爾本為訓練基地，11月春季嘉年華亦曾在費明頓馬場1100米勝出。小休後兩周前復出於悉尼玫瑰崗馬場出戰三級賽，稍嫌直路勞樑棟策騎起動太慢，故姍姍來遲只得第3名，開氣後重返直路賽強配苗傑美可望補中。

S1-2：身形壯碩的「劍齊上」血統優良，剛戰於殷利殊短途賽早段搶口，末段望空狂追得亞軍，表現出色。幕後希望勝出今場加分出戰兩周後的皇治錦標三歲馬短途賽，目標遠大且認定其雄厚潛力，直路賽排9檔起步亦理想。

S1-3：「中土世界」英國服役時隸屬卡塔爾馬主全資擁有，目前移民澳洲後仍保留少數股權。抵澳後馬漢雅接手，上場澳洲盃預賽初試啼聲，步速超慢但仍從後趕上，終點前撻着衝贏考盃冠軍「勝算公爵」，以其夏域錦標季軍級數，於澳洲跑中長途惡氣十足，預計今場步速必快有利其追趕。

廐侶前澳洲馬后「珍蓮驕驥」是上屆此賽亞軍，流鼻血後曾傳退役，又彈出彈入，上場休出跑楊彼得錦標重配廖偉德即勝，多跑200米問題不大。「金刺繡」墨爾本盃跑獲殿軍後小休，復出3戰由1400米跑起循序漸進，上場在「珍蓮驕驥」之後輕鬆得亞，目標在此。另一雌馬「愛天仙」，費明頓同程5戰2冠1亞1季，交回春季與「精緻之道」埋Q水準，在此亦可爭三甲。

S2-1：今場鄧格錦標是一眾移民歐洲馬較技場，「譽滿杜拜」則是以作客身份出戰的歐洲賽駒，2023年征澳一口氣勝出兩場一級賽，之後周遊列國演出仍然穩定，更成為法國聖格盧大賽得主。12月香港瓶得亞軍證明寶刀未老，轉7歲仍在戰力高峰，重遊勝地優先睇好。

S2-2：「溫暖度」5次配麥道朗獲3冠1亞，人馬特別合拍，上場二級賽阿積斯錦標鬥輸影相欠運，今重配最佳拍檔，雖然排檔較差，但鞍上人走位出神入化，可期贏得今場唐加士打預賽後再進軍正本戲。

S2-3：「青翼」由法國運抵澳洲後在練者維省大本營主要集中角逐讓磅賽，當中亦曾在冬季時表列賽上名，9月中打後缺席春季嘉年華小休，埋門在蘭域馬場試兩課閘，末段追勢甚佳，強配可以一試。

S3-1：「蘇滿蹄」出賽4次3勝，包括前仗勇奪二級賽豪登雌馬堅尼，上場南非雌馬經典賽大敗，賽後驗到氣管有痰。小休縮回一哩相信更令人放心，交出水準勝望最高。

S3-2：出道已勝出14場頭馬的「威廉羅伯」，亦是2023年此賽亞軍，上場在同程三級賽1100米卡通飛機錦標，以一個噴射速度放返輕勝，贏馬姿態輕鬆，6歲馬仍處戰鬥高峰，已連續6場非冠即亞，有前有後對手難攖其鋒。

S3-3：「紫駒」是上屆南非經典賽及南非打吡冠軍，雖然其後9戰未勝，但亦在一級賽夏季盃拚入亞軍，小休後復出表現漸入佳境，前仗三級賽倫敦新聞錦標讓「利吉之子」6磅得亞軍，今回師2000米平磅可反先對手。

S3-4：由郭克訓練的「邊緣少駒」至今3戰未逢敵手，初出贏1600米，之後連續兩仗於2000米勝出，上場於特夫方丹跑表列賽，因有快馬領放關係守好位，直路一度被對手壓住，但此駒奮鬥心極強，回氣反勝「狂願」，雖然由受讓6磅變平磅，但這匹「民族英雄」子嗣似乎有更多上升空間，增程哩半更合。

S3-5：「火紅飛駒」月初在南非雌馬經典賽重配霍勵賢，初跑1800米以晨操姿態收韁大勝近5個馬位，亞軍「奧利之道」亦要避走跑南非打吡，反而「火紅飛駒」卻留在此組雌馬賽跑橡樹，攞明捨難取易，贏面壓一。

S3-6：「星際速度」除於去年冠軍錦標失準跑第7名外，其餘7戰未失三甲，月初後上勝出栗馬錦標成為一級賽盟主，證明去年兩歲被熱捧有理。今仗乘勝追擊，縮回1400米問題不大，重配霍勵賢爭二級賽連捷機會高。