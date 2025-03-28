【世界觀】金刺繡澳洲盃誓要報仇

上仗G2楊彼得錦標喺苗傑美胯下大熱倒灶嘅「金刺繡」，響澳洲盃再遇馬后「珍蓮驕驥」，鞍上人認為今次形勢唔同，有信心可以夥拍「金刺繡」做番齣好戲。

原本退咗役嘅「珍蓮驕驥」響兩個禮拜前復出再次展現馬后本色，以快放戰略贏得第9W，「金刺繡」拉士600米一度落後差唔多15個馬位，埋門狂追都要輸約兩個半馬位跑第2。苗傑美話絕對認同「珍蓮驕驥」係一匹怪獸，不過唔係贏梗，楊彼得錦標之所以贏得咁輕鬆，主要係嗰場出馬少得6駒參戰，早段冇馬迫佢，畀呢匹馬后全程冇壓力下跑出最佳節奏，根本冇馬可以跑得贏佢。

今次澳洲盃出馬多4匹，仲有同樣靠搶，話到明唔會留嘅「打破常識」在陣，「珍蓮驕驥」肯定早段要用多啲力，唔會好似上場咁輕鬆，相反今次就輪到「金刺繡」可以自己跑自己，疊埋心水留到最後直路衝刺，此消彼長下「金刺繡」有機會報番一箭之仇。

譽滿杜拜重臨福地

遠征常客「譽滿杜拜」再踏足福地澳洲，力求延續響當地嘅完美紀錄。呢匹郗國思訓練嘅7歲老馬，2023年前曾經南下橫掃蘭威錦標同女皇伊利沙伯錦標兩項G1。

事隔兩年，「譽滿杜拜」再去澳洲爭大賽，最初諗住跑贏過嘅蘭威錦標，但係見到「精緻之道」，幕後決定等多陣，轉戰今日舉行的鄧格錦標。負責照顧「譽滿杜拜」嘅Isabella Paul話呢匹馬已經習慣搭長途機，每次遠征都好似例行公事完全唔當一回事。上次香港瓶雖然只跑亞軍，但係睇番「遠飛標槍」嘅贏馬過程，輸都心服口服。近期響杜拜客串嘅馬昆，將抽身替「譽滿杜拜」呢匹老拍檔壓陣，睇吓呢對人馬組合可唔可以繼23年女皇伊利沙伯錦標後，再次揚威澳洲大賽。

聽教聽話史卓豐求雨

佩思及肯爾迪訓練嘅「聽教聽話」自從2023年8月19日響考菲爾德馬場贏咗場讓賽之後，有成年半同頭馬無緣，鞍上人史卓豐希望臨場天氣可以幫到呢匹失運馬重返勝門。

響舊年秋天，史卓豐夥拍「聽教聽話」爭G1全齡錦標，響大爛地惡劣天氣下幾乎贏馬，只係以唔夠半個馬位輸畀戴文高嘅「最佳一刻」。據當地天文台預測，西悉尼響今日可能落60毫米嘅雨水，對「聽教聽話」絕對係好消息。史卓豐話「聽教聽話」係匹游水馬，落雨戰鬥力就Level-up，所以佢響賽前會為呢匹馬跳求雨舞，祈求場雨落得有咁大得咁大。