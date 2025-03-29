【張基焦點】銳一換人打反擊戰

自今個月初憑「極速贏」建功後，容天鵬馬房已沉寂一段日子，而在周日沙田賽事，除了有「不同世界」守尾門，「銳一」今次換人縮程兼轉配備，提防變身。另外，「祥勝將軍」上仗已有進展，今次增程肯定更合腳法，可望補中。呂健威今戰亦算強陣，「禪勝輝煌」今季仍有進步，跑二級賽可佔優；「龍之光」終於抽好檔，應該可用最佳跑法，勿忽視。

第8場四班1400米，「銳一」質素未必太突出，但居四班卻不乏競爭力，畢竟上季曾贏四班同程，只是本身起步較為論盡，出閘慢失位多，若然抽外檔則非常難跑，但以往每逢轉配備，起步反應較佳，今次重戴羊毛面箍上陣，或有幫助，而上仗麥當能發揮一般，一哩亦非首本，今次改用較熟手的梁家俊，賽前試大閘表現不差，配合1檔要吼。

第9場三班1200米，「龍之光」於外地屬均速前置馬，但來港後每次出賽都留前鬥後，依然有走勢，今次抽1檔好位，如無意外應該會改跑法，只負117磅上陣有點優勢，不能輕視。

第1場四班2000米，「祥勝將軍」於英國上陣次數不多，贏過兩場長途賽事，屬前置型賽駒，來港花了一段時間適應水土，狀態漸漸到位，剛戰1800米擺中間位置望空，試馬味濃仍近，今次強配布文再增程，屆交代時。

第5場二級賽1600米，主席錦標，「禪勝輝煌」今季仍不斷進步中，唯一表現較差一役就是董事盃，主因是遲復課，如今跑平磅賽不吃虧，同場大部分對手已用盡，機會樂觀。