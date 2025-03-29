【進階選項】龍文鞭影四班難留

剛周三跑全泥，香港兩大族群Deep Field（遙遠星空）及All Too Hard（情深義重）所出子嗣都有頭馬交出。某程度上父系可以說成統計學，因為公馬一年可配過百匹，數據自然龐大，就像「遙遠星空」在港出賽子嗣已過百匹，實力當然有高有低，但起碼已證明多數跑泥地可以應付。馬匹乃母系社會，母馬一年誕一匹（孖胎極罕有），一匹優質雌馬是巿場十分渴求，這可解釋到近年日本北方育馬場及澳洲玉龍牧場等為何肯以天價購入具彪炳戰績的雌馬。

話分兩頭，血統博大精深，並非1＋1＝2，「穿甲戰鷹」全兄弟亦有「綠族晴朗」來港4戰全敗退役。今次第3場焦點馬「嘉應駿昇」是短途王「嘉應高昇」同母半弟，其母Missy Moo於2021年離逝，生前就只誕下這兩兄弟。

第8場「龍文鞭影」是今日推介對象，廐侶6W「超超比」正是牠的同父同母全兄，今次亦找來兄長前主理騎師周俊樂操刀，或者一拍即合。初出1200米路短沿欄追近，上場增程跑1400米直路衝刺關鍵時刻，被前面「肥仔精神」又出又入攔住去路且要勒避，艾道拿順勢放軟手腳但馬兒亦自己再加速，鬥心十足。排檔繼續理想，若然出閘咬前點能居中再追趕，以其實力我看四班難留。

第2場「駿跑得」亦擁有名門血脈，父系為南非短途王「精彩冬日」，母系「黑衣女郎」同樣是一級賽泰威利錦標冠軍。前仗跑1200米看似路程嫌短，但如此劣勢下居然可以爆21秒72一出即勝，令我聯想起當年27年前同主馬「好跑得」情景。上場增程一哩路程可以應付，但跑法稍不同加上對手多是路程專家，名次第5絕不失禮，今縮回短途對手大幅減弱，快馬多場合啱晒爆一段。