【耀眼精選】妙算奇勝轉場打硬仗

打吡完咗成個禮拜但仍然係討論熱話之一，最多人談論嘅係霍宏聲留得太後。批評聲音主要執着兩點，（一）點解唔用慣常跟前跑法。（二）點解中段唔嘗試變奏。講得出第2個論點好明顯完全無視當日又再出現三疊蝕到暈嘅A跑道，「祝願」對面直路踩油極有機會三疊入，四甚至五疊出，莫講話冇可能返嚟只輸短頭，保唔保到P都有疑問。至於第一點則未能領會騎練精密計算。跑大賽寸土必爭，頂級好手都會Mark實目標馬嚟跑，今屆香港一哩錦標莫雷拉點樣Set定陷阱畀何澤堯踩就係例子，「祝願」照跟前一定有專人服侍，以佢體重畀人撞得幾撞隨時散晒， 唔單止輸得更遠，仲好大機會整傷。又如果「祝願」主動啲出閘就上前帶頭，可以話畀你聽結果唔會好得幾多，因為對手係唔會畀佢好過，「祝願」慢放畫面絕對唔會出現。

廖康銘同霍宏聲經過無數次沙盤推演，得出忍到最後係唯一有機會贏馬策略。高手過招，人馬跑出120分下輸畀部署攞200分嘅「百賀飛駒」，雖敗猶榮。

「妙算奇勝」前仗谷草1800米初上名，筆者大力推介，今次轉戰田草2000米，巧合地排響「百賀飛駒」贏打吡嘅2檔，睇吓可唔可以憑呢個靚位贏馬補中了。