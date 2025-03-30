【分秒在握】自我突破變身金剛

蔡約翰外號叫「蔡神仙」，原因當然就係能人所不能，而練者其中一項絕活，就係能將看似實力平凡之輩，自我突破再突破，「鐵金剛」無看錯的話就係此類，不太熱絕對值贏位兼投。

一匹馬能夠在上佳時間下造出一些高難度動作，就會特別值得備忘，上季的「錶之銀河」，今季的「祝願」，都曾經係同類分子。而蔡約翰厲害之處，就係會將締速平平的馬，突然推上高峰，然後不斷自我突破，令人不信不信還得信。

「鐵金剛」服役早期，簡直係筆者的長期狙擊對象，馬匹養在蔡廐，本身已是惹人注目，加上屢配潘頓兼經常跑近，因此經常被熱捧亦難怪，但搏來搏去未贏又成熱門，當然值得狙擊。來到今季，「鐵金剛」熱捧情況已有改善，不過難出頭的毛病始終未改。

這情況，由前仗艾道拿接手後有所改變。「鐵金剛」前仗落到四班，還要遇上一群弱旅，因此成為2.6倍的熱門亦難怪，而鞍上人一直忍住未有力騎，直至末段方大力推騎，結果馬匹拋開對手輕勝兼打開勝門。上一仗，此駒回師三班，還要面對「穿甲戰鷹」及「膨才」等好手，而「鐵金剛」留到尾列之下，居然有能力追回第2只負頸位，表現可以話有突破性進展，今次仍舊配最合拍的艾道拿，尺寸已試準下，有望重啟勝門。

■長風

第10場 5鐵金剛 1信心星

8不同世界 12糖不甩