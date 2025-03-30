是日兩場二級賽　應總提供單式二重彩咁筍？

今日沙田有兩場二級賽上演，馬會CEO應家柏先生預期第5場主席錦標步速不慢。「錶之銀河」曾於1月角逐同程一級賽董事盃，入直路後走勢甚勁，可惜未能威脅「遨遊氣泡」而跑獲亞軍，純論表現已相當出色，其後增程角逐2000米香港金盃，末段未能交出一貫強烈後勁，今次回師一哩是最具冠軍相的一駒，是此賽頭馬及三甲首選。

「禪勝輝煌」於1月攻下三級賽百週年紀念銀瓶，取得服役以來首場分級賽勝仗，其後於香港金盃以第3名過終點，今次重返1600米可望跑入位置。「美麗同享」自去年勝出此賽後，未有再增添頭馬，但均能交出穩定水準，包括上次在董事盃跑獲第4名，若果今賽形勢配合，亦具位望。

至於二級賽短途錦標，預期步速不慢。「嘉應高昇」勝出上仗一級賽女皇銀禧紀念盃之後，前往從化稍事休息及調整，返港後在試閘中以首名過終點，雖然今次須較對手多負5磅，但將無阻再下一城。

「驕陽明駒」今季5仗俱在「嘉應高昇」之後跑進三甲，當中4次更獲得亞軍，今次排1檔起步，若能在直路上能及時望空，甚有機會在此跑獲亞軍。「幸運有您」最近一口氣連贏兩場一班賽，兩次獲勝均由霍宏聲操刀，今次這對人馬組合繼續拍檔，當可再度上名。