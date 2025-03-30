【賽後報告】管之友大漏閘　潘頓嘉應駿昇嚴重外閃

是日賽後報告撮要：

第1場：賽後，霍宏聲表示，「妙算奇勝」早段走勢令人滿意。他又說，坐騎在直路上內閃，在試圖佔取「風起雲湧」與「捷足奔馳」之間的窄位之際不願移至「風起雲湧」外側。他說，坐騎與「捷足奔馳」互相觸碰後持續內閃及不願在馬匹之間推進，衝刺僅屬一般。在此宗事件中，霍宏聲在數步間右邊韁繩脫手。

「管之友」開閘時四蹄滯立，因而失地，必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。「亞福得寶」氣管內有很多血。小組嚴厲譴責麥當能未有力策「青春力量」至終點。在衡量判罰輕重時，小組認為麥當能的行為未有影響此駒的最終名次。

第3場：「駿跑得」在催策下內閃，末段衝刺僅屬一般。「快活英雄」最後200米在催策下內閃，導致湯普新須數度修正坐騎。

被查詢時，潘頓表示，「嘉應駿昇」入閘後顯得緊張及煩躁不安。他說，坐騎出閘不俗，於早段能夠佔取前列位置。他說，接近900米處趨近首個彎位時，他試圖讓坐騎佔取「寶進」之後有遮擋的位置，當他這樣做時坐騎嚴重外閃，轉首個彎位時走較外疊。他又說，坐騎自此處起持續外閃，轉直路彎時向外斜跑數疊，在直路上轉弱。練馬師大衛希斯告知小組，此駒在是賽前的表現令他滿意，他預期此駒會交出好表現。他說，他認為此駒出錯腳，因而外閃，其後走勢欠缺競爭力。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。

第4場：「四喜鳥」被發現流鼻血。

第5場：被查詢時，潘頓「錶之銀河」表示，他於進入直路後預期「紅運帝王」會持續推進上前，因而嘗試讓坐騎在「紅運帝王」與「智取神駒」之間望空，因為他預期「智取神駒」屆時將開始墮退。他說，當「紅運帝王」未如他預期般推進，而「智取神駒」略為向內斜跑，他須將坐騎勒避「紅運帝王」，導致坐騎在400米處至300米處之間受困而未能望空。他又說，他於跑離300米處時將坐騎移至「越駿歡欣」內側，坐騎得以望空。

艾道拿（「美麗同享」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近1300米處時容許坐騎在尚未帶離「當年情」下向內移入，導致「當年情」踢中「美麗同享」的後蹄及嚴重失蹄。小組判罰艾道拿於4月9日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。此外，艾道拿被罰款6萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾道拿的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

第7場：賽後，班德禮表示，「魔術控制」早段走勢令人滿意，但趨近直路彎時開始搶口。他說，坐騎在直路上對催策毫無反應，他將此歸因於坐騎未能應付1200米二級賽。

第8場：被查詢有關他於直路上「川河首駒」的騎法，以及他選擇讓坐騎在「開心宇宙」內側取位的原因時，布文表示，坐騎於接近600米處時在被開始推進的「開心宇宙」帶出較外疊後受催策，當時對催策反應僅屬一般。他說，坐騎入直路時跟隨「開心宇宙」，他選擇讓坐騎推進至該駒內側以免須消耗坐騎更多氣力以繼續向外移出。他又說，坐騎於趨近100米處時開始以不俗走勢衝刺，其後一度受擠迫，在一段短途程上失去步韻。

周俊樂「龍文鞭影」於趨近200米處時未能握穩馬鞭，他的馬鞭意外觸碰「銳一」的騎師梁家俊，跑了一段短途程後得以重拾馬鞭。「天德神影」左前腿不良於行。

第9場：田泰安因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2000元。起步時發生碰撞。周俊樂（「包裝猛將」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於末段容許坐騎在尚未帶離「飲杯」下向內斜跑，導致 「飲杯」在失去應有跑線之際須勒避。小組判罰周俊樂由4月20日星期日開始停賽，直至4月24日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。此外，周俊樂被罰款3萬元。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了他的欠佳策騎出賽紀錄。

布文（「跨境寶馬」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近1000米處時容許坐騎在尚未帶離「新力好」下向內斜跑，導致「新力好」在受「跨境寶馬」擠迫之際須勒避。小組判罰布文於4月20日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定布文的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，同時小組考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

賽後，霍宏聲表示，坐騎「智跑得」在直路上對催策毫無反應，他於末段擔心坐騎或有不妥。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「龍之光」350米處至200米處之間受困而未能望空。

第10場：被查詢時，布文表示，他獲指示盡可能嘗試讓自外檔出閘的「川河帥駒」佔取中間有遮擋的位置。他說，儘管坐騎出閘迅速，但當居其內側的「元朗精英」展現甚快前速時，他試圖按指示佔取中間位置。他說，坐騎在對面直路上走外疊時搶口，他選擇進一步約束坐騎以在「信心星」之後取得遮擋以鼓勵坐騎穩定走勢。他說，坐騎因而居後列，但在取得遮擋後隨即穩定走勢。

被查詢有關他在直路上的騎法時，布文表示，他於接近450米處時全力催策「川河帥駒」，其後坐騎對催策反應良佳，他滿意坐騎已全力以赴，並在坐騎持續對他手足並用催策交出反應時有限度使用馬鞭。小組就發出的策騎指示聯絡練馬師沈集成。沈集成確認馬主要求此駒於早段居中間位置競跑，因為此駒上仗因太過搶口，居前競跑後於末段未能以勁勢衝刺。小組考慮了布文的解釋後，認為他在此情況下採取的策略屬合理。