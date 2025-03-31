兩位歐洲幫　周三晚上演告別戰

金誠剛與麥當能兩位來自英國馬圈嘅朋友，早前以雷霆救兵身份，解決人手不足情況，唔經唔覺，嚟到周三晚夜賽，就會齊齊上演告別戰，跑埋就會返國，投入英國新季賽事。

連埋已經續牌至季尾嘅奧爾文，馬會喺2月19開始，批准三位騎師上陣，紓緩一下呢排騎師受傷同停賽，導致人手不足嘅情況，而時間過得特別快，6個禮拜嘅客串期，好快又到尾聲，奧爾文就選擇留港，不過金誠剛與麥當能，於英國馬圈不乏支持，加上馬季剛剛開鑼，所以佢哋都歸心似箭，跑埋呢次賽事就返英國。

對於呢次在港客串，金誠剛總算係先苦後甜，最遲開齋一位，但係不鳴則矣，上周三全泥夜賽連中三元，成為3位騎師之中，成績最好一位，麥當能就憑沈廐「樂捉鳥」於谷草大長途開齋。兩人於告別戰會唔會有送行馬出現呢？

金誠剛騎5件，計牌面當然秤先麥當能只跑一匹，前者今次繼續有姚本輝撐場，頭場剛上名嘅「盈好威楓」，固然係叫胡籌碼，騎到尾場仲有神仙旗下新勝「無限美麗」，絕對有機會好頭好尾，至於麥當能，唯一坐騎「發財先鋒」，就來自首度合作嘅羅富全，憑藉班底之利，又睇吓騎者能否把握呢個最後機會。