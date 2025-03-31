萌生去意　賀銘年今夏打算返法國策騎

繼早前有本地騎師陳嘉熙宣布季後掛靴，外籍騎師之中，盛傳將會有人請辭，近日法國賽馬傳媒報道，目前在港策騎之賀銘年，在完成今季公司騎師聘約之後，將會帶同家人返回法國，並於當地繼續發展其策騎事業，估計最快於8月多維爾嘉年華盛夏賽期，便可再次在祖家披甲。

賀銘年自2020年疫情期間，在歐洲賽馬停擺之際，毅然來港客串3個月，翌季便申請留港長駐發展，至今已是第5個季度在港策騎，在港最驕人成績，莫過於2020/2021馬季，首季長駐曾經締造一日5W成績，該季勝出27W，係佢來港至今最好成績一季，踏入今季度，則憑「精算暴雪」取得在港策騎第100W。

據賀銘年向法國傳媒透露，在香港策騎為其帶來很多美好回憶，甚至囝囝Mathéo也是在港出生，但考慮到自己在疫情期間來港發展已有一段時間，加上希望兒子可以返回法國升學，與太太商量之後，遂決定今季煞科之後，就會結束香港之旅，舉家返回法國。

對於返回法國策騎，賀銘賢坦言暫時未有太詳細規劃，但在抖暑之後，帶將會同家人，先行安頓在賽馬重鎮尚蒂伊(Chantilly)，方便其在當地爭取支持。本報今晨亦曾就此消息來源，主動聯絡賀銘年求證，暫時未有正面回覆。