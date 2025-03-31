【賽馬以外】迷失的周同學

華將一哥何澤堯仍在養傷，之前有報道講佢可能考慮去瑞士嗰邊，搵更專業嘅人士幫手，令自己更快康復。不過，呢啲嘢真係急唔嚟，同埋呢兩季Vincent「落樓」次數真係太多，仲要次次都係整親頭同頸，梗係要小心啲處理，如果最終佢未能於今季復出，筆者唔會覺得意外，甚至對Vincent策騎事業嚟講，可能都係好事，有咩事都下季先算。既然何澤堯復期無期，咁今季嘅告東尼獎，潘明輝似乎有望取而代之，火車潘今季真係脫胎換骨，由季初順到依家，尋日仲憑「直線力山」揚威主席錦標，拎到佢首個二級賽殊榮，筆者覺得最特別係即場嘅騎師訪問，潘明輝有講到覺得今場會有啲嘢發生，對自己有信心，最終佢真係如有神助，喺內欄搵到位，仲要鬥贏潘頓，難怪佢咁興奮啦。呢件事證明，當一個人有信心同旺氣迫人時，真係咩都會有可能。

其實今季部分本地薑成績唔算太差，蔡明紹目前都在23場頭馬，楊明綸亦保持水準有12W。而連贏3日，今季暫時有19W嘅梁家俊，如果唔係試過有排不斷要停賽，相信佢嘅頭馬數目會更多。反而出道時光芒四射，兼且火速畢業嘅周俊樂，今季就有啲迷失，自從1月19號憑「天賜喜」建功後，足足兩個幾月無進帳，最近兩次賽事連三甲都冇，尋日接手機會馬之一嘅「龍文鞭影」只跑第6名，上周三全泥宴騎7駒，有5隻名次係雙位數，講緊佢出道至今，成績最差嘅前季都有22W，今季會否低處不算低？真係唔知。

筆者好耐之前睇過一篇文，話唔少出色嘅騎師都係天才型，好早已經成名，然後再成為一代名將。而周俊樂都算係一鳴驚人，在港出道首日已經進帳，仲要跟冠軍騎師韋達開藝，前途限量，事實上喺佢見習生時代，真係上名都好快，唔少人都相信佢可以喺香港馬圈坐穩，只會不斷進步。同埋唔好以為佢出道已經幾年，其實佢仲細過黃寶妮、鍾易禮，只係畀黃智弘大幾個月，以周俊樂正常嘅成長軌迹，只會不斷向上，可惜佢先失去師傅韋達嘅唔少支持，近年嘅大靠山容天鵬，嚴格上都練埋今季就退休，咁條路可以點走？

如果有留意磅位，周俊樂最近騎啲119磅嘅參戰馬，都要超兩磅，即係佢目前最低負磅係121磅，而佢季初仲可以造到120磅，即係佢依家仲重咗1磅。雖然周俊樂算係高大騎師，體重有番咁上下，但如果去到最低造磅係121磅，難免對支持有啲影響，同埋好似季初畀佢贏過嘅「不同世界」，尋日已經畀潘頓拎咗嚟騎同贏埋，如果今季佢唔係多咗姚本輝嘅支持，情況就更惡劣。但問題係，姚本輝又一向好支持新騎師，呢輪佢畀奧爾民，金誠剛嘅支持都唔少，自然冇咁多坐騎畀周俊樂發揮。

睇騎功，周俊樂絕對係可造之材，華將固然要不斷裝備自己，但都要睇啲機會同運氣，潘明輝上季都麻麻地，但今季食到度勢，再付出不少努力，暫時都算係成功一季，周俊樂其實下個月中先25歲，仲有唔少進步空間，今季或者唔順同迷失，但只要重整旗鼓，咩都可能發生。

■山無陵