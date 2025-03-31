今期三T$10一注獨中可獲$1000萬！

今期周三跑谷草夜賽9場，大彩池三T有多寶，預計10元一注獨中可獲1000萬元，值得投注。另外剛周日沙田有大熱門「嘉應高昇」及「不同世界」等勝出，加上幾匹邊線分子構成六寶獎派彩逾49萬元，今期心水集中也要一博。金誠剛及麥當能將作客串期告別戰，另游達榮全晚有5駒不乏機會分子，三T搵膽可吼「妙玲瓏」、「奮鬥輝煌」及「賞豐泰」。

三T頭關第5場四班1000米，巫廐「妙玲瓏」剛戰贏馬姿態有餘未盡，升班負121磅不重，排2檔要重視。配腳揀落班用王牌的「英雄豪邁」、同程累積2勝4位的「萬眾開心」、試閘有表現的沈廐初出馬「日冲天」，以及近仗跑近的「電子宇宙」。

三T次關及尾關俱用游廐馬做膽，第6場四班1650米，「奮鬥輝煌」於1月贏馬後再出兩仗仍近，4歲馬大熟大勇，今次用王牌再攻，可予信任。配腳揀連場有走勢的「爆笑」、班次有利排1檔的「赤馬雄風」、新勝的「神駒馬靈」及後勁強橫的「魔法速遞」。第7場四班1200米，游廐「賞豐泰」連仗跑近未勝，上仗沿途被頂在外疊也所負不遠，今次排3檔起步，有力贏馬交代。「鼓浪好友」田草1200米經常跑近，初跑谷草有冷味，也吼實上仗跑入三甲的「騰龍四海」、「競馬一心」及「夢幻駿駒」。

$200萬六寶獎博時時精準

今期六環彩編在第4場至第9場，可博200萬元六寶獎。頭關第4場「日馳千里」上仗放頭跑得第5名，今次改用臨別的金誠剛執韁，戰意爆棚。同場「獵寶勤」上仗同程谷草1200米排12檔也拚得亞軍，埋門在從化試草閘，今排6檔起步，布文接手也要重視。

尾段第8場三班1650米，韋廐「大學生」改動配備重戴鼻箍，排3檔起步，把握機會可重開勝門。同場游廐「時時精準」上仗出戰沙田長途，跑獲殿軍仍佳，今轉場縮程返擅長的谷草一哩，必捧。

第9場希廐「友愛心得」上仗重返谷草即打開勝門，走勢有餘未盡，可以再放心跟進。同場「安康萬里」本身田草識贏，現時評分比起對上贏馬時低1分，今次初跑谷草縮程可賺級數，要提防。