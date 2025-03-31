使咩生成圖！巫偉傑周三卜定拉頭馬！

巫偉傑連贏4期賽事，而且不乏有分頭的冷門，當中轉倉後第2次上陣即贏的「辣得金」及「幸運星球」，獨贏賠率俱冷至20倍以外，贏馬走勢卻相當強勁！今期練者繼續於谷戰出擊，所派5駒中，「天足貓」及「妙玲瓏」俱新勝再跑，趁勇有力下一城，尚有「精英至尊」及「爭金奪冠」等力求打開今季勝門，不妨追買巫廐馬獨贏過關。

第2場五班1200米，「精英至尊」自購馬雖然只贏過1次，但其實經常跑近。留意唯一勝仗由潘頓於四班同程建功，既然今次潘頓重新接手跑勝途，由四班變成五班，有力勝回一仗。

第5場四班1000米，「妙玲瓏」本身以谷草1200米為首本路程，但早前屢拚未逞，上仗降至五班嘗試縮程跑谷草1000米，結果於艾兆禮胯下衝贏，取得今季首場勝利。睇番「妙玲瓏」上季曾打疊贏馬，表現好開續好，加上現時部署亦較具彈性，今次回升四班繼續進攻1000米，用王牌出擊予人信心。

第8場三班1650米，「爭金奪冠」最近也嘗試另找出路，一連3仗跑田草1400米，上仗跑獲殿軍有睇頭。惟本身只贏過谷草一哩，加上今季初在同程兩度上名，今返同程進攻亦很合理，埋門周俊樂快試磨利，狀態信得過，隨時發惡。

第9場三班1200米，「天足貓」本身前速飛快，而且大把體力，相當襟跑，上季更在季初、季中及季尾交出頭馬，全季4W令人驚喜。由於加分多，今季初當然要時間消化，跑至季中漸入佳境，近5仗配賀銘年全部跑入前5名，演出準繩，上仗人馬稍留第2位加速強勁並順利報捷，而且上仗獨贏派彩為116元，買中獨贏回報佳，今次再攻強項切勿睇低機會。