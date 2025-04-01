金誠剛麥當能會唔會一齊贏馬送行？

踏入4月首個賽期，金誠剛與麥當能兩位雷霆救兵客串期到尾聲，明晚上演告別戰，金誠剛於上周三全泥夜賽中三元，向來支持新騎師之姚本輝為其帶來開齋馬兼2W，騎練明晚再度合作，「盈好威楓」、「日馳千里」及「有鴻利」同屬牌面分子，而麥當能則獨騎「發財先鋒」，且看兩人能否在港最後一擊炮製頭馬？

雖然金誠剛最遲開齋，但上周三全泥夜賽連中三元，比起如今選擇留港發展的奧爾民2W，以至麥當能只得1W，成績更為突出。金誠剛與姚本輝既然合作愉快，今勻再有3駒合作，自然期望可以再擦出火花。

出戰第7場四班1200米之「有鴻利」，去季3捷持續加分，踏入今季則勤跑減分，目前評分返回有利水平，而搶頭據欄領放為最佳跑法，抽排1檔更加事半功倍。第4場四班1200米，「日馳千里」已證明實力三班不足、四班有餘，上場落班配布文雖敗，實際只負兩個身位，走勢復甦不拚何待？至於第1場四班1650米的「盈好威楓」剛仗初爭谷草一哩跑獲第3名，上場受惠於前中段慢步速，攝入內疊好位伺機而動，無奈今戰要排10檔形勢被動，屆時要考考金誠剛留放。

發財先鋒三班有利

至於麥當能明晚最後一戰坐騎「發財先鋒」，是來港後首次與羅富全合作，馬匹雖屆7歲高齡，以此駒優厚底子，如今淪落三班已有迴旋餘地。況且麥當能在港唯一頭馬，正是夥拍沈廐「樂捉鳥」贏此程，既然人馬俱屬路有專長，今仗單騎力爭送行頭馬，機會不容忽視。