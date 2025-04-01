【分分制勝】克服最劣檔　摘「金」靠呢招

上季韋達轉倉馬初出，9駒累積5亞，一操起馬上搏殺，可是今季6個相同例子，悉數跑較後名次，作風轉向。不過，早前由賀廐來投的「金駿星」，賽前兩度由練馬師考驗，充滿誠意，即攻可能性高，值得關注。

第2場五班1200米，「金駿星」上季角逐田草1400米，曾於56分入圍，現時降至不足40分，只要稍稍振作，即可反彈。其實，此駒上仗已立心出擊，奈何遇到超慢步速形勢，靠追十分吃虧，末段造出22秒56輸近，表現合格有餘，但敗後5天，幕後安排他投。

「金駿星」加盟韋達馬房，首先重返從化訓練，之後在當地試閘，鞍上人奧爾民專程北上考驗，起步留前鬥後，末段追回第5名，過終點餘勢猶強，走勢亮眼。記得廐侶「祥勝將軍」，由奧爾民到從化試閘，回港作賽爆冷剷入季軍，「金駿星」備戰模式相近，當屬好現象。埋門由韋達進行最後試跑，跑來流暢有力，粗壯分子已收身，狀態到位。

跑馬地C+3欄C+6彎的1200米賽事，抽12檔極難發揮，對上一次贏馬已數到2020年10月28日「達心星」，具備超級能力方可克服難度，「金駿星」今仗抽12檔起步，形勢比較惡劣，惟同場對手能力委實平平無奇，假如奧爾民一如試閘般盡快縮後來跑，早段慳完，再於最後直路爆發一段，以其變速能力，仍有可能及時趕到。

■明治朗