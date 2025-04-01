決戰前最後快操　沈集成：浪漫勇士弗爆！

「浪漫勇士」周六在美丹馬場角逐1800米杜拜草地大賽，力爭摘下第11項一級賽桂冠，從而刷新香港賽駒累積最多一級賽頭馬的紀錄。此駒今早由麥道朗策騎進行賽前最後一課快操，在草地跑道上與拍跳馬「浪漫風采」輕鬆快跑。

沈集成說︰「馬兒其實正處於勇境，所以我告訴麥道朗讓馬兒在草地上輕鬆愉快地快跑，於比賽來臨前享受一下操練。麥道朗的報告也十分正面，他說馬兒狀態甚佳，而馬兒也喜歡這裏，現在心情愉快。」

沈集成談到「浪漫勇士」於1月24日以破場地紀錄時間攻下傑貝哈特錦標，他說：「我認為馬兒當時狀態大約八成半，但表現無懈可擊，那一役相當出色。」

「浪漫勇士」於2月22日出爭沙特盃，僅以短距離之差不敵「青春永駐」，沈集成對此說：「儘管牠在沙特盃只跑獲亞軍，但也打破了場地紀錄。『青春永駐』跑泥地實在太強了。我於賽後幾乎哭出來，『青春永駐』非常厲害，而季軍『盈寶奇嶽』已經落後了10個馬位。所以，『浪漫勇士』已跑得非常好，牠帶領我的團隊東征西討，足迹遍及澳洲、日本、沙特阿拉伯及杜拜。「今次杜拜草地大賽，日本代表來勢洶洶，將是今仗的主要威脅。麥道朗會讓馬兒順其自然地競跑，牠具備天生速度，現在只看賽事步速，牠的跑法相當靈活。」「浪漫勇士」今仗若能勝出，將獲得50萬美元(約387萬港元)額外獎金。