【張基焦點】樂勝天下形勢有利

梁家俊近期手風頗順，頻頻有進帳，周三跑馬地賽事雖然只騎5駒，但尾場重新接手「樂勝天下」，有權交出好成績。另外，「時時精準」縮回跑谷草1650米應有不同表現，隨時變身不奇。「猛將兄」落到四班有競爭力，經過上仗仄準，目標在今場。「醒目先駒」曾於谷草跑近，如今增程跑1650米更合腳法，且看董明朗能否把握機會？

第9場三班1200米，「樂勝天下」於澳洲有用交叉鼻箍，因此來港亦有用此配備，但最近已見馬兒能做好留放，即使除了此配備也跑得好，1月中跑田草1400米得季軍屬好賽績，前仗增程跑1400米只不敵「至尊高超」及「穿甲戰鷹」，表現更進一步，上仗有心出擊卻遇上臨場大雨，令場地起變化，結果未能適應落敗，今次轉場縮程跑谷草1200米抽1檔，形勢有利可開齋。

第8場三班1650米，「時時精準」1月中加眼罩即於此程爆冷建功，證明放頭才好，前仗卻讓「太陽勇士」放頭只得亞軍，剛戰跑2000米卻嫌長，今次回師強項有試泥閘考驗，備戰積極，只要今場用放頭跑法，可望回復真身。

第4場四班1200米，「猛將兄」於澳洲慣常擺前走，賽績亦有一定級數，剛戰落到四班立即戴眼罩，但未有嘗試搶前，臨場賠率亦冷落，結果追至季軍，試馬味濃，今回賽前有試閘，應該到位，若能克服9檔跟好位夠贏。

第6場四班1650米，「醒目先駒」並非短途馬，上仗於1400米後上得季軍姿態好，復課再試大閘工夫認真，增程跑谷草一哩對手不算強，配合3檔之利，可捧。