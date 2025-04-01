【進階選項】嘉應威風輕磅突圍

上次日賽有幾個亮點，潘頓復出3W，而且夥拍「嘉應高昇」順利替此駒取得11連勝，目前在10月澳洲珠穆朗瑪峰錦標2.5賠率一枝獨秀，比起出道5戰全勝、上周被玉龍收購一半股權的星河大賽得主Private Harry熱得多。的確「嘉應高昇」連場贏馬姿態跨張，比起當年「精英大師」或「蓮華生輝」稱霸短途時更輕鬆，保持進度健健康康，月尾主席短途獎十拿九穩。除了潘頓「嘉應」外，另有亮點是潘明輝勝出二級賽主席錦標及容天鵬馬房包辦最後一口孖寶，先殺退全熱門「跨境寶馬」，再以「不同世界」大熱食尾胡。

上述幾個亮點令我聯想起第4場「嘉應威風」，有潘明輝＋容天鵬及「嘉應」系加持。挾意大利兩歲3戰全勝佳績而臨，但最終與外地時分屬廐侶的同父馬「時時滿意」能力相距甚遠。今季轉去容廐後出賽頻率正常，亦曾在同程12檔後追上名，上場希威森跑排3檔，雖然中段有意外，但走到半路竟然迫出三疊轉大彎，與賽前預計走位不一樣。今換上潘明輝排1檔，只要出閘順利跟在身旁「日馳千里」或「獵寶勤」等快馬之後守好位，憑輕磅之利足以脫穎而出。

方嘉柏季內有不少在四班接近馬匹，但最終都要落到五班才上名或勝出，如「賢心星」、「夢幻駿駒」及「漣心星」等，目前馬房有3匹40分馬，而第2場五班1200米則派出「幸運傳承」上陣，應屆交代時。今季兩次在四班同程第4，當時跑姿仍生硬，其後進軍田草1400米亦追近。上場看賠率信心有限，兼且巴度走入內欄困塞，最後輸3個多馬位。減2分今仗首次落五班，換上霍宏聲排3檔，八九成水準在此組夠殺。