【三重彩地帶】「金剛」重來　還我Win拿

第1場四班1650米，「盈好威楓」上場落班初跑同程得第3，場地性能屬中上，連同澳洲共跑6仗未用殘，在四班已有迴旋餘地，金誠剛8次策姚廐馬獲2W3P，屬值得信賴的騎練拍檔。「爆熱」季初同程57分上名，其後攻泥只三三四四，重返谷草已跌至47分，強配潘頓唔似湊熱鬧。

「川河首駒」季初試過隔3日匆出由蟲變龍，剛周日落敗已埋下伏線。「智勇名駒」新勝同程而締速不俗，2檔又可採取放鳶戰術。「華美之威」1700米谷閘快放第3，步大力雄姿態佳。「綠色好景」走勢漸入佳境，游廐馬踏升軌不可不防。

第7場四班1200米，「砂漿金剛」上場拉士有挨碰而不敵「金匯昇昇」短頭，幕後心有不甘，今次換上東廐頭號殺手艾道拿，補中決心明顯。

「有鴻利」對上3季都有進帳，今季只得1P無疑失望，惟近仗走勢見回勇，畢竟四班累積5W，時刻要留意。「新幹線」近仗跑盲門田草寓賽於操，回師強項兼重配贏馬拍檔田泰安，跑番季初力拚「椒椒醒」的水準，不怕任何對手。「騰龍四海」上場同程1檔放返，加磅後排檔外移面臨考驗。「夢幻駿駒」季初四班同程強組入Q，重返四班絕不下風。■海東