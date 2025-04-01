【耀眼精選】驥跑得用武有地

第3場三班2200米，大長途賽事，在10匹參戰馬中只有「盈益善」同「一支箭」有同程經驗，估計呢對馬都會吸走唔少票數，如果同場其他路程新丁原來係長途高手，賽果隨時爆到七彩。

來自南非嘅「驥跑得」，在港初出即挑戰4歲系列賽次關香港經典盃，面對現役最強4歲馬，輸係必然結果，但係重組沿途比賽過程同埋臨場場地偏差，呢匹馬嘅地標戰實際表現比紙上賽績好。當日「驥跑得」出閘笨拙，繼而受向內斜跑嘅「玩笑」擠迫，早段損失大約1個馬位，雖然「優才」亡命快放，留後跑嘅「驥跑得」賺晒步速之利，但響佢附近對手，對面直路互相爭位，片出片入，導致貼欄競跑處境被動嘅「驥跑得」，要跑幾步就要收一收慢，跑吓停吓，跑吓又停吓，亂晒節奏，直路又走內疊不利場地，最後只響應屆打吡盟主「百賀飛駒」身後個半馬位過終點，一匹初出未開氣馬交到呢個走勢合格有餘。

上仗再爭田草1800米，除去鼻箍轉用眼罩，出閘反應明顯改善，早段霸住有遮擋靚位，但係表現竟然不進反退，最終跑包尾。賽後細心翻看賽事影片，「驥跑得」直路未能交出預期應有衝刺，好大程度受突然跌Watt嘅「奔放」急速墮退影響，造成大敗假象。來港前角逐2450米嘅南非打吡幾乎放到，增程跑谷草2200米用武有地。