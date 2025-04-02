【分秒在握】8歲有條件重振雄風

潘頓復出即中三元兼贏出大熱騎師王，捧場客自然笑逐顏開，不過來到谷戰又係另一個世界，畢竟場地偏差會嚴重得多。配上楊明綸出爭一哩的「赤馬雄風」爭勝條件十足，半冷值捧。

潘頓係騎師中的名牌，相信沒有人會反對；至於練馬師中的名牌，告東尼怎計都會佔一席位，兩大名牌相加，還要係一匹有近績支持的賽駒，幾可肯定會熱上加熱，所指就係第6場「爆笑」，不過揀得此駒，亦必須要提防同場的「赤馬雄風」。

其實某程度上，「赤馬雄風」亦可以算是希斯重臨香港的代表作之一，此駒來港踏入第5個馬季至8歲，服役以來一直由希斯訓練，至今取得9冠9亞2季，比起不少馬王級佳駟還要贏得多。當然，馬匹來到這個年紀，要進步是天方夜譚，能夠維持到本身戰鬥力已是萬幸，而此駒正正是老而彌堅。

「赤馬雄風」季初在谷草1800米，僅以鼻位之微影相負於「一支箭」；之後在12月於谷中一哩入Q，則以馬頸位負於「極速滿貫」，但就壓倒「爆笑」，該役「赤馬雄風」要比「爆笑」多負2磅，如今再遇，「赤馬雄風」反過來受讓5磅，計數絕對有力再一次先過終點。況且，「赤馬雄風」上仗放得甚快之下仍輸不遠，今次換人排1檔跟守2、3位，應該絕對夠爭。

■長風

第6場 5赤馬雄風 1爆笑

12魔法速遞 7醒目先駒