杜拜世界盃賽馬日　官宣因應天氣延遲開跑

杜拜賽馬會昨日公布，因應近日發出熱浪警告，有效期將直至星期日，由於日間天氣酷熱關係，因應馬匹，騎師，以至馬迷及馬主利益為大前提，所有賽事將會由慣常開賽時間，延遲一小時舉行，第一場舉行嘅杜拜卡哈拉經典赛(Dubai Kahayla Classic)，開跑時間為當地下午4時35分(香港時間晚上8時35)，但當日頭兩場賽事，並非香港越洋轉播賽事戲碼。

至於當晚香港轉播之杜拜世界盃賽日，就會由第三場舉行之高多芬一哩賽開始，當地開賽時間為下午5時45分，換言之香港當晚轉播杜拜賽事，頭場開跑時間為晚上9時45分，備受關注有「浪漫勇士」列陣之杜拜草地大賽(當地晚上8時15分)，香港馬迷換言之要响4月6日凌晨0時15分，先至可以睇到呢場賽事，而壓軸杜拜世界盃香港轉播時間，將會係凌晨1時30分。

對於今次延遲時間，香港方面由於今次並無代表騎師前往參戰，並無騎師需要趕返香港，出戰翌日賽事，所以唔會有任何延誤情況出現，反而英國响轉播方面，就會有啲尷尬，因為撞正周六礙賽賽馬盛事英國障礙大賽，當地開賽時間與阿聯酋打吡開賽時間撞到正，恐怕英國方面，只能於稍後在英國障礙大賽之後，隨即錄播阿聯酋打吡賽事情況。