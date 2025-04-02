唐加士打一哩賽日　潘頓受歡迎共騎4駒

潘頓本周末於唐加士打一哩賽日中，共有4匹坐騎上陣。

呢個周末海外賽相當熱鬧，而澳洲轉播嘅唐加士打一哩賽日，更加有3位香港策騎嘅頂流高手，飛去當地客串一日，分別係潘頓、布文兩位澳洲大哥大，仲有就係艾兆禮。

賽事排位今朝公布，三位騎師之中，以潘頓跑4場最多，除咗幫華禮納旗下Moira出戰唐加士打一哩賽，另一場G1澳洲賽馬會育馬錦標，佢同布文都榜上有名。

布文呢日只係重點出擊，今次悉尼之行只跑兩場G1，分別出戰澳洲賽馬會育馬錦標與澳洲打吡，而艾兆禮同樣只騎2駒，除咗為老友郩國思旗下「鞍滿豪」(Al Mubhir)競逐唐加士打一哩賽，第三場2600米G2主席品質讓賽，就會為華禮納嘅「運動機能」(Kinesiology)執掌帥印。

其實響悉尼秋季嘉年華亮相騎師，又何只上述三位，同日仲有神級莫雅，會補替杜拜出戰嘅麥道朗，替古摩亞旗下馬匹上陣，而嚟緊下周末，仲有另一亮點，就係長駐日本策騎嘅李慕華，呢個星期跑完杜拜之後，跟住下周末就會歷來首度於澳洲披甲，夥拍日本賽駒「利森名園」（Rousham Park）出戰G1女皇伊利沙伯錦標。