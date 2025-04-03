【賽後報告】逍遙人生被裁公平出閘　冇得回水

是日賽後報告撮要：

第2場：湯普新（「鑽石寶寶」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近600米處時，他容許坐騎在尚未帶離「鼓浪飛凡」下向內斜跑，導致「鼓浪飛凡」須收慢，而跟隨其後的「幸運傳承」及「木火龍駒」均須勒避。小組判罰湯普新由4月27日星期日開始停賽，直至5月1日星期四才可再次出賽（2個香港賽馬日）。

在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。趨近200米處時「鑽石寶寶」在「三代同心」與「幸運傳承」（霍宏聲）之間受擠迫，當時「三代同心」略為向內斜跑，而「幸運傳承」則移至「伶俐驫駒」外側，而該處空位不足以這樣做。小組嚴厲譴責霍宏聲，並告誡他在推進至空位時須確保該處有足夠的競賽空間。「鑽石寶寶」氣管內有很多血。

「精英至尊」右後腿的表皮有一處大傷口。

被查詢時，班德禮表示，「有心意」於早段佔取前列位置，他在坐騎走外疊之際消耗坐騎氣力以嘗試讓牠上前。他說，坐騎未能超越內側馬匹，他遂選擇於接近1000米處轉彎時約束坐騎以佔取有遮擋的位置。被查詢有關他於轉直路彎時及直路早段的騎法，以及是否有機會將坐騎推進至「三代同心」外側時，班德禮表示，鑒於早段持續消耗氣力，坐騎於直路彎不願繞過對手推進上前，因而保持在「三代同心」之後競跑。他又說，「三代同心」於趨近直路時向外斜跑，其後他嘗試讓坐騎在「三代同心」內側與「鼓浪飛凡」外側望空。他說，當該空位消失時，坐騎於300米處至150米處之間受困而未能望空。班德禮同意小組的看法，即他於直路彎未有將坐騎移至「三代同心」外側以望空屬判斷錯誤。

第3場：「快路」在運往跑馬地馬場途中失去右後蹄的蹄鐵，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。在亮相圈內觸碰欄杆，其後再次接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第4場：「東來欣賞」起步後不久發生碰撞。賽後，周俊樂報告，他認為坐騎於開閘時後肢滑倒。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。「猛將兄」最後250米受困而未能望空，因而未能被力策至終點。

小組押後宣佈覆磅完畢，以考慮「逍遙人生」是否獲公平出閘。小組聽取了司閘員施百厲、助理練馬師黎劍安及騎師潘頓的證供後，發現此駒於開閘後瞬即以後足豎立，左前腿因而擱在閘門上，並被卡住，未有參與競逐。由於小組認為此駒已獲公平出閘，因此宣佈此駒為出賽馬匹，並宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。經考慮「逍遙人生」過往在閘廂內的記錄後，小組著令此駒必須連續多次試閘及格後，才可再次出賽。

第5場：被查詢有關潘明輝在直路上「同滿滿」的騎法，以及他試圖將坐騎向外移出以望空的原因時，潘明輝表示，他獲指示於直路上嘗試將坐騎移出外疊以望空。他說，因此他讓坐騎跟隨「顏色王子」，繼而選擇讓坐騎移至該駒外側以圖在「萬眾開心」外側望空。他說，他決定這樣做是受到策騎指示影響，也由於他預期「顏色王子」及「萬眾開心」會在直路彎走外疊後向內移回內欄。

他說，當「萬眾開心」保持離欄競跑時，坐騎於趨近300米處時在該駒與「妙玲瓏」之間未能望空，導致他於接近250米處時須將坐騎移回內疊以望空。練馬師伍鵬志確認他傾向潘明輝在直路上將此駒移出外疊，但在此情況下滿意潘明輝採取的策略。考慮到策騎指示，小組同樣認為潘明輝在此情況下採取的策略屬合理。

第6場：被查詢時，潘頓未能就「爆笑」令人失望的表現提供任何解釋。練馬師告東尼表示，他認為此駒能在領放下主宰大局時表現最佳，而這是他能夠對此駒令人失望的表現提供的唯一解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「星運少爵」接近200米處時被「魔法速遞」大力碰撞後軀，因而嚴重失去平衡。

董明朗（「醒目先駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近350米處時，他容許坐騎在尚未帶離「聖托里尼」下向外移出至「領創動力」外側，導致「聖托里尼」在「神駒馬靈」與「醒目先駒」之間失去應有跑線之際須勒避。小組判罰董明朗於4月13日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定董明朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。

湯普新（「魔法速遞」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他嘗試讓坐騎在「你知我得」與「星運少爵」之間空位不足處強行取位，導致坐騎在無路可上之際須大力勒避，並與「星運少爵」互相大力觸碰，「星運少爵」因而嚴重失去平衡。小組判罰湯普新由4月9日星期三開始停賽，直至4月17日星期四才可再次出賽（3個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

第7場：「開心樂園」氣管內有很多血。

第9場：賽後，艾道拿表示，他獲指示讓「佛亮老撾」上前，並盡可能嘗試領放。他又說，坐騎衝刺僅屬一般，他認為坐騎若於早段以較為留後的方式競跑可能更合發揮。「無限美麗」氣管內有很多血。

被查詢時，希威森表示，他獲指示讓自大外檔出閘的「安康萬里」於早段留後競跑。他說，坐騎居後列，他於轉直路彎時選擇讓坐騎跟隨「觀天下」上前，因為他覺得該駒將給予坐騎最佳機會推進上前。他說，當「觀天下」未有如他預期般上前時，坐騎在該駒之後受困而未能望空，在他認為空位不足時未能在該駒與「太勝駒」之間推進。他說，坐騎因而在300米處至200米處之間受困而未能望空，他在坐騎移至「太勝駒」外側後能夠在一段短途程上催策坐騎上前。

他又說，「安康萬里」於接近150米處時在「紅愛舍」之後推進，其後他選擇開始讓坐騎推進至該駒內側以望空，但當該駒向內斜跑時，坐騎在該駒之後處於窘境，因此他須收慢坐騎及將牠移至該駒外側，坐騎於跑過100米處時望空。考慮了希威森的解釋後，小組認為他在此情況下採取的競跑策略屬合理。

一般事項：

第1場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第1場的場地為「好至快地」。

更換騎師

周俊樂在第6場策騎出賽後身體不適，首席醫療主任認為他不適宜繼續作賽。因此，小組批准第8場出賽馬匹「爭金奪冠」改由梁家俊策騎。