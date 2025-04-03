【杜拜直擊】自細有養馬夢 前大聯盟球員信愛駒可攻下高多芬一哩賽

香港有唔少藝人都有養馬，而喺外國則有較多運動員養馬，當中效力NBA丹佛金塊嘅明星中鋒約基治(Nikola Jokic)就係當中嘅表表者，而前曼聯領隊費格遜亦有養馬，去年更有「飛舞心靈」來港出戰香港盃。

而今次杜拜賽馬日參戰馬中，亦有前運動員馬主，前美國職棒大聯盟(MLB)球星Víctor Jesus Martinez，旗下賽駒「兒子小偉」將與港隊代表「知足常樂」，一同出戰泥地二級賽1600米高多芬一哩賽。

Víctor Jesus Martinez出身於委內瑞拉玻利瓦城，佢表示自細喺馬場附近長大，而Víctor同太太都好鍾意馬匹，所以退休後就決定養馬，而佢對旗下愛駒充滿信心：「『兒子小偉』狀態好好，雖然抽到14檔，但只要陣上際遇好，相信可以贏馬。」

Víctor Jesus Martinez喺MLB效力16年，5度入選全明星，兩度獲得代表該年度進攻表現最傑出嘅銀棒獎，而Victor認為多倫多藍鳥擁有一班年輕好手，可以喺今年擊敗洛杉磯道奇、紐洋洋基等強隊奪冠。